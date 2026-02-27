¡Se acabó el misterio! Isabella Ladera, pareja de Hugo García, reveló cuántos meses de embarazo tiene

Desde que Isabella Ladera anunció su embarazo de manera oficial para una revista internacional, no reveló cuántas semanas de gestación tiene realmente y eso causó mucha intriga entre sus seguidores. Eso trajo muchas burlas para Hugo García señalando que no sería el padre del bebé, pero ahora revelaron cuántos meses de embarazo tiene.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Isabella Ladera?

Por medio de sus redes sociales, Isabella Ladera cansada de las burlas que había hacia su pareja Hugo García, incluso el trend de TikTok que se volvió viral, decidió revelar finalmente las semanas de embarazo que tiene por medio de una publicación en sus redes sociales.

El misterio se acabó y la influencer venezolana reveló que tiene 20 semanas de embarazo. Esto indicaría que está a la mitad de su gestación con cuatro meses y medio, concibiendo a su hijo con Hugo García entre la quincena de octubre de 2025 aproximadamente. Así mismo, dedicó un tierno mensaje donde se le observa su avanzado embarazo.

"Semana 20 bebé de mi alma", escribió la influencer en sus redes y fue compartido también por Hugo García.

Isabella Ladera revela las semanas de su embarazo

¿Tendrán un niño o una niña?

A través de las redes sociales, Isabella Ladera y Hugo García compartieron fotografías de la revelación de sexo del bebé que esperan juntos. El pasado 26 de febrero, la pareja acudió al hospital para su chequeo de embarazo y por la noche, decidieron revelar si será niño o niña por medio de una torta con copas.

En las fotografías compartidas se puede ver cómo la hija mayor de Isabella Ladera aparece muy emocionada tras enterarse si tendrá un hermanita o hermanito. Por su parte, Hugo García compartió otra foto poniendo una encuesta para sus seguidores y si atinan al género de su bebé.

Por el momento, no se ha revelado si salió niño o niña, solo compartieron las imágenes en blanco y negro para no dar a conocer aún. Como lo reveló la influencer anteriormente, compartirá cada noticia con sus seguidores y sería cuestión de tiempo para anunciarlo.

De esta manera, la pareja aún no ha revelado si el bebé que esperan es niño o niña, pero muy pronto lo darían a conocer de manera oficial. Aunque, Isabella Ladera ya reveló que tiene cuatro meses y medio de gestación tras las burlas que recibía su pareja Hugo García cuando se anunció su embarazo.