Testigo del atropello de Lizeth Marzano revela detalles inesperados: "Ha sido una negligencia de tiempo"

El programa Mesa Caliente se comunicó con una testigo clave del atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro. Fanny Zorzet, vecina de la zona, afirmó que presenció el impacto y cuestionó la reacción de las autoridades la noche del 25 de febrero. Según su versión, la ambulancia tardó varios minutos en llegar.

Testigo asegura que conductor huyó tras el impacto

Fanny Zorzet relató que observó el momento exacto del impacto mientras paseaba a su perro, alrededor de las 11:30 de la noche. Según explicó, el conductor detuvo el vehículo brevemente tras el choque, pero enseguida volvió a acelerar y escapó por la avenida Camino Real.

"Logré ver allá, desde el punto de vista que tenía, que paró un segundo y de nuevo la volvió a picar, llegó hasta ese punto y corrió por todo Camino Real. Él ha chocado contra un árbol que está en la vía peatonal, o sea sí se ha subido a sardinel y lo ha derrumbado y es ahí donde se encuentra el guardafango, tirado acá en el piso", contó.

Además, la testigo indicó que cuatro personas presenciaron el accidente y recién pudieron ver el cuerpo de Lizeth cuando la camioneta abandonó la escena. Describió el estado en el que encontraron a la deportista.

"Lizeth estaba boca abajo con una herida en la cabeza, estaba convulsionando, la trataron de voltear porque obviamente estaba convulsionando, no es que estaba pidiendo ayuda, estaba inconsciente. En ese momento, habrán sido unos 5 o 10 minutos, que llegó Serenazgo, lo que sí no llegaba era la Policía y ya después llegó la ambulancia", comentó.

Asimismo, Zorzet también afirmó que no logró identificar al conductor debido a las lunas polarizadas del vehículo.

"No se podía ver, lunas polarizadas, fue un instante rápido, lo que sí logramos divisar era que era gris oscuro. Se le dijo a Serenazgo, les pedimos que busquen las cámaras, se pudo haber resuelto en un segundo", señaló.

Cuestiona reacción de autoridades y paramédicos

Por otro lado, la vecina criticó la actuación de Serenazgo de San Isidro y de los paramédicos, a quienes acusó de no actuar con la urgencia que la situación requería.

"Serenazgo no hizo nada, no la manipuló, a los de la ambulancia los vi muy tranquilos, bajando del auto, evaluando, de repente no se dieron cuenta de la magnitud del caso. Todo esto yo creo que ha ocurrido en 30 minutos, 30 minutos es un montón. Los testigos que logramos ver el carro... esto ha sido una negligencia de tiempo", sostuvo.

Además, aseguró que el traslado a una clínica cercana pudo haberse realizado con mayor rapidez debido a la escasa circulación vehicular a esa hora.

"Cualquiera la hubiera podido llevar a la clínica en menos de 3 minutos, sin tráfico, a las 11:30 de la noche cuando no pasa ni un auto. Eso ha sido una falta de técnica de la Policía, no saben cómo actuar. Cuando vino la ambulancia tampoco la socorrieron de manera rápida, efectiva, parecía que tomaban el té", expresó indignada.

Finalmente, reveló que grabó la escena junto con otros vecinos para recopilar pruebas que ayuden a identificar al responsable.

"Yo también estaba grabando, nos pusimos de acuerdo con los vecinos para tener las pruebas del auto, que luego mandé a Serenazgo y la Policía. La Policía no hacía absolutamente nada, mirándose unos a otros, comunicándose por radio, total lentitud y la ambulancia habrá llegado unos 27 minutos después", refirió.

El testimonio de Fanny Zorzet añade nuevos cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades tras el atropello de Lizeth Marzano. Mientras la investigación continúa, la denuncia de presunta demora en la atención médica abre un nuevo frente en un caso que mantiene consternada a la opinión pública y a la familia de la deportista.