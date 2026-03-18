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Viuda de Paul Flores cancela concierto en su homenaje por extorsiones: "No es una decisión fácil"

Carolina Jaramillo preparaba un concierto en homenaje a Paul Flores por el primer año de su partida en Chimbote, pero revela que se cancela debido a extorsiones.

Viuda de Paul Flores cancela concierto en su homenaje por extorsiones
Viuda de Paul Flores cancela concierto en su homenaje por extorsiones (Composición Karibeña)
18/03/2026

Hace unos días, se cumplió un año del fallecimiento del cantante Paul Flores, quien murió tras un ataque armado contra el bus de la orquesta. Su viuda Carolina Jaramillo organizó varios conciertos en homenaje a 'El Russo', pero lamentablemente informó que el show de Chimbote queda cancelado por extorsión. 

Se cancela concierto en homenaje a Paul Flores

La viuda de Paul Flores, Carolina Jaramillo, ha continuado su carrera musical realizando homenajes al padre de su hijo. Es así como a un año de su partida preparó un concierto con varios artistas y grupos en Chimbote. Lamentablemente, anunció que este show programado para el 21 de marzo se cancela. 

"Con mucha indignación y tristeza, nos vemos en la obligación de comunicar la cancelación del evento "Un Año en el Cielo - Homenaje a Paul Flores 'El Russo'" en Chimbote. Este no es un evento cualquiera. Es un homenaje a una persona que hace un año perdió la vida en medio de la violencia que vive nuestro país", expresó. 

¿Qué pasó?

Ante el desconcierto de la cancelación de un evento conmemorando la vida del cantante de cumbia, se reveló que fue por motivos de extorsión. Por ello, Jaramillo decidió cancelar para no poner en riesgo ninguna vida. 

"Lamentablemente, esa misma realidad vuelve a alcanzarnos. Uno de los grupos que formaba parte del evento ha recibido mensajes de extorsión, situación que pone en riesgo la integridad de todos: público, artistas y equipo de trabajo. Frente a esto, hemos tomado la decisión de no realizar el evento. No es una decisión fácil. Es una decisión responsable", comunicó en sus redes. 

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En ese sentido, la viuda de Paul Flores añade que es indignante llegar a cancelar por extorsión un homenaje hecho desde el amor y respeto. Agradeció el apoyo de varios de sus seguidores y que las entradas serán devueltas a través de la plataforma Ticketmaster. Así mismo, señaló que el resto de los conciertos aún se mantiene en pie.

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"Este homenaje no se detiene. Seguimos adelante con la fecha de Lima el 18 de Abril, con más fuerza, porque su historia merece ser recordada como se debe", agregó. 

De esta manera, Carolina Jaramillo revela que no podrá realizar el concierto en homenaje a Paul Flores en Chimbote debido a las extorsiones, pero que el resto de las presentaciones en Chiclayo y Lima siguen en pie, donde recordarán los grandes éxitos del recordado cantante que falleció hace un año tras un atentado. 

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