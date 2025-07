¡Qué roche! Le apagan la luz a Pamela López en su presentación en Chimbote y casi se cae (VIDEO)

Pamela López, la aún esposa del futbolista Christian Cueva, se animó a debutar como animadora de eventos y eligió la ciudad de Chimbote para hacer su primera presentación. Sin embargo, su noche no fue la más afortunada y terminó siendo motivo de críticas y burlas.

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, quiso probar suerte como animadora de eventos y llegó hasta Chimbote con toda la actitud. Sin embargo, lo que prometía ser una noche divertida terminó en una situación incómoda, con el público poco entusiasmado, burlas por su ex, tropiezos y hasta un apagón en plena presentación.

No la recibió bien el público. La influencer subió al escenario con un vestido ceñido y unos tacos altos que no le ayudaban mucho para moverse.

"Hola, hola con todos, gente chimbotana. La verdad para mí es un placer estar aquí después de muchos años. He podido sentir el calorcito de la gente chimbotana, he comido riquísimo", dijo Pamela con una gran sonrisa. Ella encontró fue un público frío y poco participativo. "Así que quédense para seguir bailando", agregó, pero los asistentes no reaccionaron como ella esperaba. Incluso algunos gritaron: "¡Cueva, Cueva, Cueva!".

Le apagaron la luz. Luego de escucharse gritos que hacían referencia a su aún esposo, el futbolista Christian Cueva, Pamela intentó levantar el ambiente con un discurso sobre las mujeres. Pero logró el efecto contrario.

"Las mujeres empoderadas. Las mujeres que hoy en día luchan por los derechos, por los derechos de sus hijos", expresó. Pero justo en ese momento, le apagaron la luz del escenario, dejándola en la oscuridad.

Casi se cae y no pudo moverse bien. Pamela no la tuvo fácil. Su vestido no le permitía moverse con comodidad y los tacos que usaba le jugaron una mala pasada. En varias oportunidades tropezó en el escenario y casi se cae delante de todos, generando más murmullos entre los asistentes. Estuvo acompañada por Paul Michael y Handa, quienes también intentaron animar a la gente.

"¿Quién entró en calor en público? ¿Los hombres o las mujeres?", preguntó Handa. Pamela respondió: "Yo creo que las mujeres". Luego, Paul gritó: "¡A ver una bulla las mujeres!", pero ni así lograron levantar al público.

Janet Barboza no se quedó callada

Desde el programa "América Hoy", Janet Barboza opinó sobre el incómodo momento. Ethel Pozo le preguntó qué consejos le daría a Pamela López, si ve, por ejemplo, que se están durmiendo.

"Primero, Pamela, estos tacos no son para eventos. Tienes que usar el taco de mesa, gruesos, chatos para que te puedas parar bien", comentó con tono crítico. Además, le lanzó un consejo directo: "La gente no quiere que uno vaya al evento a empoderarte, hablarte de los hijos, se duerme. Ponte picarona, ponte atrevida, sensualona... Así nadie se duerme".

Pamela López debutó como animadora en Chimbote, pero la experiencia no fue la mejor. Entre gritos con el nombre de Cueva, un apagón en pleno discurso y tropezones sobre el escenario, su presentación fue más comentada por los errores que por el show. Aun así, no se rindió y trató de dar lo mejor.