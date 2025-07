Lucho 'Mi Barrunto' y su esposa le responden a Pamela López: "Necesita ayuda psicológica urgente"

La polémica entre Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva, y la pareja conformada por el empresario cevichero Lucho Barrunto y su esposa Itamar Menjívar ha tomado un nuevo giro. Luego de que la aún esposa del futbolista denunciara un supuesto reglaje por parte de ambos, los aludidos decidieron romper su silencio y dar su versión de los hechos en el programa 'Magaly TV: La Firme'.

Durante el programa conducido por Magaly Medina, Itamar Menjívar respondió con dureza a las acusaciones de Pamela López. La empresaria lamentó el cambio de actitud de quien en su momento fue su amiga cercana, e incluso recordó que en el pasado le ofreció beneficios que ahora, asegura, ya no puede acceder.

Por su parte, Lucho Barrunto defendió a su esposa y explicó el motivo por el cual fueron vistos cerca del domicilio de Pamela. Según dijo, solo acudieron para dejar un bolso en la recepción del edificio. Sin embargo, aprovechó para lanzarle una crítica directa sobre su estilo de vida.

Además, Lucho fue aún más tajante al referirse a Pamela López, cuestionando su estabilidad emocional:

Hace unos días Lucho Mi Baurrunto confesó que Christian Cueva no se encuentra en una buena situación económica, ya que tiene una deuda millonaria con la FIFA, e incluso corre riesgo de quedarse sin nada a futuro. Sin embargo, destacó que siempre se preocupará por el bienestar de sus hijos.

Luchito aseguró que el hecho de que Christian no pueda ver a sus hijos es un maltrato psicológico. Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando confesó que Pamela Franco sería quien ha estado asumiendo los gastos del futbolista en los últimos meses.

"La señora Franco lo ha estado manteniendo al Cholo (Christian). Lo ha ayudado en todo, yo lo he visto, no me lo han contado. Piensan que la señora le va a quitar a Christian, pero la señora todo paga. Yo no he visto una mujer que lo quiera tanto al Cholo con todos los problemas. Mis respetos para ella", agregó.