Macarena Vélez se quiebra por críticas de Johana Cubillas tras salir con su ex: "No le hago daño a nadie"

Macarena Vélez rompió su silencio tras las críticas de Johana Cubillas por la fiesta que vivió el fin de semana con su expareja. La modelo fue captada completamente ebria y sin poder caminar por sus propios medios, lo que generó una ola de comentarios en redes y en programas de espectáculos.

Macarena Vélez se defiende tras 'juergón' en el sur

Consultada por el programa América Hoy, Vélez respondió de manera directa a Cubillas, asegurando que no tiene interés en hablar sobre ella. Expresó que no juzga a personas que no conoce y consideró que es más revelador el hecho de que alguien comente sobre otra persona sin haber tenido trato previo.

Respecto a las imágenes donde se le ve en evidente estado de ebriedad, Macarena defendió su derecho a divertirse. Afirmó que, aunque es deportista de toda la vida, disfruta salir de fiesta, viajar y hacer distintos planes sin perjudicar a nadie. Recalcó que su estilo de vida no afecta a terceros y que no cambiará por las críticas.

"Yo también soy una persona deportista de toda la vida ¿qué me gusta salir de fiesta? No le hago daño a absolutamente a nadie. Soy una persona que le encanta viajar, le encanta la fiesta, le encanta hacer mil planes", dijo la mejor amiga de Paula Manzanal.

Además, criticó la manera en que los medios han abordado la difusión de los videos. Considera que se exagera cualquier situación en la televisión y que se le intenta retratar como si fuera recurrente. Aseguró que está tranquila con su vida y que no le afectan las opiniones ajenas, ya que solo ella conoce su realidad.

Macarena se quiebra ante las críticas

Macarena también mencionó que cada vez que se difunde un episodio polémico de su vida, se magnifica y se le da una cobertura innecesaria. Según ella, otras figuras del espectáculo han estado en situaciones similares sin recibir el mismo nivel de críticas.

Con la voz entrecortada, Macarena se mostró afectada por la presión mediática. Confesó que es una persona muy sensible y que las críticas constantes pueden llegar a afectarla emocionalmente. A pesar de ello, reafirmó su postura y dejó en claro que seguirá viviendo según sus propias decisiones, sin dar explicaciones a quienes la cuestionan.

"Soy una persona muy muy sensible (dijo con la voz entrecortada), simplemente eso", dijo Macarena al borde del llanto", concluyó.

Es así que, Macarena Vélez enfrentó las críticas tras ser captada en estado de ebriedad y respondió directamente a Johana Cubillas. Defendió su derecho a divertirse y cuestionó la exageración mediática. Aunque admitió ser sensible a los comentarios, reafirmó que seguirá viviendo según sus propias decisiones.