RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Abogado de Christian Cueva afirma que el pelotero no tendrá restricciones para ver a sus hijos: "Total libertad"

En una entrevista, el abogado de Christian Cueva dio más detalles sobre el régimen de visitas donde el 'Aladino' podrá ver a sus menores hijos sin ninguna restricción.

Christian Cueva no tendrá restricciones para ver a sus hijos
Christian Cueva no tendrá restricciones para ver a sus hijos (Composición Karibeña)
22/08/2025

Desde que Christian Cueva se separó de Pamela López, ha tenido algunos problemas para poder visitar a sus tres menores hijos. Después de un año, han podido llegar a una conciliación donde el futbolista podrá ver a sus pequeños sin ninguna restricción. 

¡Cueva podrá ver a sus hijos sin restricciones!

En una entrevista del programa 'Todo se Filtra', el abogado de Christian Cueva habló de la conciliación del régimen de visitas para que su patrocinado pueda ver a sus menores hijos. Es así como detalla que Pamela López le ha dado libertad al 'Aladino' para poder salir con sus tres pequeños.

"Christian no va a tener ninguna restricción en poder ver a sus hijos, los podrá ver con total libertad. Solo hay que hacer una coordinación con la madre 48 horas antes, es decir, con la señora López", expresó el abogado.

Luego, le consultaron si habrían puesto alguna condición para que los menores hijos no compartan con la cantante Pamela Franco, como pareja del pelotero. El abogado menciona que tampoco hay restricción en ese asunto, pero no cree que vaya a suceder todavía. 

"En esta conciliación no, pero no creo que Christian involucre a terceras personas. En este caso, él va a poder visitar con normalidad a sus tres menores hijos. Puede ser toda la mañana o la tarde, también es la disponibilidad", señaló.

¿Los niños podrán viajar a Ecuador?

Según reveló el abogado de Cueva, no se ha tocado el tema que los pequeños viajen a Ecuador para visitar al futbolista en la conciliación. Puede que suceda más adelante en una nueva conciliación si se hace un pedido entre ambas partes, por el momento, solo sería las visitas en Lima.

Además, sobre el depósito de de 12 mil soles reveló que lo hicieron el pasado 5 de agosto que corresponde por el mes de julio. Así mismo, contó que la siguiente audiencia por la pensión de alimentos sería en noviembre. 

"El juez había solicitado que se pase como suma anticipada 12 mil soles y se ha depositado mediante escrito, vamos a esperar a la audiencia que es el mes de noviembre (...) Si le alcanza o no, debería distribuir", agregó. 

De esta manera, el abogado de Christian Cueva afirma que se vienen dando grandes pasos en la conciliación con Pamela López. Por el momento, se ha logrado que el futbolista pueda ver a sus tres menores hijos sin ninguna restricción para visitarlos en Lima. 

Temas relacionados Abogado de Christian Cueva conciliación Libertad Pamela Lopez ver a sus hijos

