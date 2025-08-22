RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡No le rogará!

Alejandra Baigorria no iría a la boda de Mario Irivarren si se casa con Onelia Molina: "No soy su amiga"

Durante un evento, Alejandra Baigorria afirma que no rogará amistad a Mario Irivarren y si se casa con Onelia Molina, descarta por completo su presencia.

Alejandra Baigorria no iría a la boda de Mario Irivarren y Onelia Molina
Alejandra Baigorria no iría a la boda de Mario Irivarren y Onelia Molina (Composición Karibeña)
22/08/2025

Después de los sucesos ocurridos en la boda de Alejandra Baigorria, Mario Irivarren y la empresaria habrían terminado por completo con su amistad. La esposa de Said Palao niega seguir rogando por la amistad de la pareja de Onelia Molina y descarta asistir a la boda de la pareja si deciden casarse. 

¡No iría a boda de Mario Irivarren y Onelia!

En la fiesta de la streamer Zully, Alejandra Baigorria fue una de las invitadas y las cámaras de TV la abordaron para consultarle sobre la pareja Mario Irivarren y Onelia Molina. Como se recuerda, la empresaria fue acusada de haber incentivado a que la pareja termine luego que ella mencionara a su ex Vania Bludau en su boda. 

Ahora que Irivarren y Onelia retomaron su relación, han guardado distancia de la 'gringa', pero ella responde: "Se van por todos lados a hablar de la relación en el programa, en sus podcast, entonces no solamente hablen donde les conviene, digan las cosas como son". 

Últimamente, se conversó sobre la posibilidad de que los chicos realitys formen una familia y se lleguen a casar en un futuro. Es así como la empresaria fue consultada si asistiría a una posible boda de la pareja, pero lo niega firmemente. 

"Si quizás Mario se case de acá a un tiempo, ¿Tú asistirías?", le consulta y Alejandra responde: "No, obviamente no. Nos soy su amiga, no me va a invitar. Soy la más odiada por esa relación". 

Alejandra Baigorria no rogará su amistad 

Luego, Baigorria fue consultada sobre la amistad que tenía con Mario Irivarren, pero expresa que no le gustan que se victimicen. Como le aconsejó su esposo Said Palao, no tendría por qué rogarle a nadie y es así como decidió tomar distancia de la actual pareja de Onelia.

"Yo odio las victimizaciones, acá hay que ponerse los pantalones, asumir las responsabilidades de cada uno y ay está", expresa. Luego, le preguntan: "¿Después del matrimonio siguen siendo amigos de Mario?", y ella responde: "Yo si, pero él no. Entonces como me dice Said 'tú no tienes por qué rogar la amistad de nadie'". 

Finalmente, Alejandra Baigorria deja en claro que ella no tuvo nada que ver con el rompimiento de Onelia Molina y Mario Irivarren. Si en algún futuro la pareja se llega a casar, duda que la inviten y también niega asistir porque comenta que es la persona más odiada de la relación.

