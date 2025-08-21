¡Agárrate, Zully! Susy Díaz y Florcita Polo incursionan en el streaming con su canal de Kick: "Conéctense"

Susy Díaz y Flor Polo sorprendieron a todos sus seguidores al anunciar que acaban de incursionar en el mundo del streaming mediante la plataforma Kick. La excongresista abrió su propio canal para contar todos los detalles de su día a día junto a su hija y prometen hacerle competencia a los streamers más aclamados como Milenka y Zully.

Susy Díaz incursiona en el streaming

La excongresista utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que acaba de incursionar en la plataforma de streaming más popular del momento. Además, no estará sola, ya que su hija Flor Polo la acompañará durante esta nueva aventura.

"Hola chicos, les cuento que estoy abriendo mi Kick, donde voy a grabar mi día a día conmigo, con Florcita, contándoles de todo. Así que ya saben, conéctense a SusyDiaz13 ", dijo la exmadre de la patria.

Flor Polo también se mostró sumamente emocionada por el lanzamiento del canal de streaming de su madre y aseguró que están trabajando juntas para que todo salga bien, ya que pretenden posicionarse en un medio donde los más vistos son jóvenes y adolescentes.

"Mi mamá ya sacó su Kick, así que se vienen muchas cosas, muchos videos para que sepan el día a día de Florcita y Susy. Estoy enfocada en eso porque para estar en Kick tienes que tener tiempo. La relación con mi mami está súper bien, estamos súper bien", dijo.

Finalmente, América Hoy revisó el perfil de Kick de Susy Díaz y se llevó la sorpresa de que apenas tiene cuatro seguidores. Sin embargo, se espera que esto cambie en los próximos días, ya que la rubia es uno de los personajes más queridos de la farándula peruana y cuenta con una gran legión de seguidores que seguramente estarán atentos a sus novedades.

¿Cuánto ganan los streamers peruanos en Kick?

La plataforma Kick permite que los streamers retengan hasta el 95 % de los ingresos por suscripciones, recibiendo además USD 16 por hora de transmisión si cumplen ciertos requisitos, lo que la convierte en una de las opciones más rentables para creadores en Perú. También pueden recibir donaciones al 100 %, lo que refuerza el atractivo económico de la plataforma.

En el Perú, algunos streamers como Diealis afirman facturar entre USD 15,000 y 22,000 por transmisión, o entre USD 15,000 y 20,000 al mes, mientras que otros, como Cristorata, rondan los USD 500 a 1,000 mensuales. Asimismo, existen casos que reportan ganancias de USD 15,000 a 30,000 mensuales para figuras con grandes audiencias.

Es así que, Susy Díaz y Flor Polo buscan ampliar su conexión con el público y aunque recién comienzan en Kick, confían en que sus seguidores apoyarán esta aventura, posicionándolas como referentes en el competitivo universo del streaming.