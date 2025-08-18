Karen Schwarz y Ezio Oliva generan preocupación por la salud de su hija: "Es mejor reaccionar a tiempo"

La familia de Ezio Oliva y Karen Schwarz atravesó un momento de gran preocupación luego de que su hija Cayetana presentara una fuerte complicación respiratoria en la madrugada. La pareja narró el hecho en redes sociales, dejando una ola de preocupación sobre la salud de su hija y un mensaje de reflexión para quienes son padres.

La travesía de Ezio, Karen y Cayetana

Según un post que publicaron en Instagram, el hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a.m., cuando ambos se despertaron alarmados por la tos de la pequeña. En un inicio, Ezio pensó que se trataba de algo pasajero, sin embargo, Karen notó que la respiración de la niña presentaba una anomalía debajo de las costillas.

Ante esta situación, los padres reaccionaron de inmediato y trasladaron a Cayetana a la clínica más cercana, sin importar la hora ni el estado de nerviosismo.

Al llegar al centro médico, los especialistas confirmaron que la niña tenía un broncoespasmo moderado . Los médicos explicaron que, de no haberse tratado con rapidez, el cuadro pudo haberse agravado y convertirse en severo.

"Me despertó de golpe y salimos corriendo a la emergencia, en pijama y con cara de susto. Resultó que nuestra chiquitita estaba con un broncoespasmo moderado que, de no tratarse en ese momento, podía volverse severo", se lee en la historia.

Cayetana continúa en observación

No obstante, los doctores recomendaron que la pequeña permanezca hospitalizada hasta su total recuperación. Tanto Ezio como Karen compartieron lo sucedido a través de sus redes sociales, con el fin de alertar a otros padres sobre la importancia de actuar a tiempo ante cualquier signo inusual en la salud de los niños.

El cantante resaltó que muchas veces se subestima un síntoma con frases como "ya pasará" o "no es nada", pero esta experiencia les dejó la enseñanza de que la reacción inmediata puede hacer una gran diferencia. Hoy, la familia se muestra agradecida porque Cayetana se encuentra fuera de peligro y en buen proceso de recuperación.

"Hoy solo me queda dar gracias porque Cayetana está fuera de peligro y recordar lo importante que es estar atentos siempre", agregaron.

El difícil episodio que enfrentaron Ezio Oliva y Karen Schwarz demuestra lo importante que es actuar con rapidez frente a cualquier señal de alerta en los niños. La pronta reacción permitió estabilizar a Cayetana y deja como enseñanza que la salud infantil requiere atención inmediata, sin dejar nada al azar.