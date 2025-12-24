Xiomy Kanashiro responde a quienes la llaman 'interesada': "Que Farfán sepa cuánto lo amo, me basta"

La artista Xiomy Kanashiro y el pelotero Jefferson Farfán han derrochado amor por todas las redes sociales desde que anunciaron relación. Ahora, la joven ha estado recibiendo muchas críticas donde la tildan de 'interesada', pero ella responde fuerte y claro.

¿Qué dijo Xiomy de las críticas?

En una entrevista con el medio 'América Espectáculos', Xiomy Kanashiro reveló que no tiene problemas en las críticas que viene recibiendo, ya que siempre habrán comentarios negativos y positivos sobre ella o su relación con Jefferson Farfán.

"Bueno, la relación es de dos. Así que siempre habrá comentarios positivos y negativos, lo tomo de la mejor manera. A las finales el amor es entre dos personas y nosotros estamos felices y contentos", dijo.

En otro momento, la joven mencionó que las personas pueden amar a alguien que tiene dinero y seguir trabajando como siempre. Además, afirma que solo le interesa que Jefferson Farfán sepa que lo ama, más no las personas que despotrican.

"El que ellos crean que uno puede amar a una persona con dinero, pero sí. Las personas que tienen su trayectoria, tienen su trabajo tambien merecen ser amadas y que él sepa cuanto lo amo me sobra y me basta", aclaró.

Xiomy Kanashiro en América Espectáculos pic.twitter.com/W1h1vqtzxV — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) December 24, 2025

¡No se siente aludida por ser llamada 'interesada'!

Durante la entrevista, el reportero le preguntó a Xiomy Kanashiro como responderá a sus detractores tras ser llamada 'interesada'. La joven bailarina señala que no se siente identificada, ya que ella trabaja desde pequeña y seguirá emprendiendo con más fuerza.

"Cuando recibo un comentario de eso no me siento aludida porque yo demuestro con hechos y no palabras. Vengo trabajando 15 años y lo sigo haciendo, como fije no porque tu pareja tenga dinero vas a dejar de trabajar, al contrario tú sigue emprendiendo", respondió.

Además, aclaró que no es una persona que sea sumisa y como pareja, prefieren llevar sus cosas por separado para tener una mejor relación y no mezclar tanto.

"(¿No eres una mujer sumisa?) No, no, no cada quien con lo suyo. Él con sus cosas y yo con las mías, y la relación mucho mejor", expresó.

De esta manera, Xiomy Kanashiro hace 'oidos sordos' a las críticas sobre su relación con Jefferson Farfán. Afirma que no tiene interés de fijarse en lo que dicen, sino en sus hechos y cómo vive su amor con el expelotero. Además, agrega que no se siente identificada con la palabra 'interesada' porque trabaja desde muy pequeña.