Miranda Capurro explicó el verdadero motivo de su salida de Zaca TV: ¿Qué dijo?

La influencer Miranda Capurro atraviesa una nueva etapa en su carrera tras debutar como cantante con su tema "Otra mitad". En medio de la promoción de su nuevo proyecto, se presentó en el programa "El Reventonazo", donde habló sobre su salida de Zaca TV y su relación con Doménico Benavides, hijo del actor cómico Alfredo Benavides.

Miranda Capurro explica su salida de Zaca TV

Uno de los temas que más comentarios generó en redes sociales fue la salida de Miranda Capurro del programa de streaming Zaca TV. Ante las preguntas de "La Chola Chabuca", la influencer explicó que la decisión respondió principalmente a su deseo de enfocarse en un nuevo rumbo profesional.

Según contó, desde hace varios años venía considerando seriamente la posibilidad de dedicarse a la música, por lo que decidió dar el paso definitivo para iniciar este proyecto artístico.

"Zaca continua simplemente yo ya no soy parte de saca por que ahora he entrado al mundo de la música y la actuación"

La semana pasada, Miranda debutó en la música con la canción 'Otra mitad', la apertura de un EP que viene en camino para reflejar una evolución sonora, combinando frescura urbana, melodías envolventes y una interpretación vocal que transmite intensidad y emoción.

Con este lanzamiento, Capurro busca demostrar que su interés por la música no es reciente. De hecho, durante la conversación recordó que esta idea comenzó a gestarse hace varios años.

La historia detrás del romance con Doménico Benavides

Otro de los temas que despertó interés durante la entrevista fue su relación con Doménico Benavides. Desde que ambos coincidieron en el programa de streaming Zaca TV, los seguidores comenzaron a notar la química entre ellos y rápidamente surgieron rumores sobre un posible romance.

Durante la conversación con "La Chola Chabuca", Miranda aclaró que la relación no comenzó mientras participaban en el programa, sino después de que terminó la temporada del proyecto digital.

"De hecho, ha partido después, cuando termina la temporada", explicó la influencer, aclarando así varias especulaciones que circulaban entre sus seguidores. Cuando le preguntaron quién tomó la iniciativa para comenzar la relación, Capurro respondió con naturalidad y humor. "Él, claro que sí, por supuesto", comentó entre risas.

Sin embargo, también confesó que ella mostró cierto interés desde el inicio. "Comencé a tirar maíces", admitió, dejando entrever que la atracción fue mutua desde las primeras interacciones que tuvieron en el streaming.

La relación entre ambos rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados entre las comunidades digitales que siguen los contenidos de Zaca TV, donde muchos usuarios incluso hablaban de una especie de "novela" entre los dos.

Con el lanzamiento de "Otra mitad", Miranda Capurro inicia una nueva etapa en su carrera artística, apostando por consolidarse en el ámbito musical. Su salida de Zaca TV marcó el inicio de este proceso, mientras que su relación con Doménico Benavides continúa despertando interés entre sus seguidores.