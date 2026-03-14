Stephanie Cayo rompe su silencio sobre relación con Alejandro Sanz: "Es algo que quiero cuidar mucho"

Stephanie Cayo volvió a llamar la atención del público luego de pronunciarse sobre los rumores que la vinculan con el famoso cantante español Alejandro Sanz. En los últimos días, muchos seguidores comenzaron a especular sobre un posible romance entre ambos.

Stephanie Cayo habla de su relación con Alejandro Sanz

La actriz e influencer peruana Stephanie Cayo se pronunció sobre los rumores que la relacionan con el cantante español Alejandro Sanz. En las últimas semanas, ambos han sido vinculados sentimentalmente tras aparecer juntos en varios conciertos del artista. Tras apariciones en conciertos y un beso en un show, los fans comenzaron a preguntarse si existe un romance entre ellos.

Ante todo el revuelo que se generó, Stephanie Cayo decidió pronunciarse sobre el tema durante una entrevista en el programa "Dos Puntos" de Caracol Radio, donde conversó con la periodista Vanessa de la Torre. La actriz fue consultada directamente sobre su cercanía con el cantante español y respondió con tranquilidad.

"(Quiero saber de ese romance porque hay una diferencia de edad importante. ¿Cómo se vive ese amor? ¿Cómo lo está viviendo usted?) Yo estoy muy bien, yo estoy tranquila. (¿Está enamorada?) Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es", dijo la peruana.

Aunque no confirmó una relación, sus palabras dejaron claro que atraviesa un momento especial en su vida. Sin embargo, dejó claro que no piensa dar mucho detalle al respecto.

"(¿Hace cuanto tiempo están juntos?) Jaja, ¿qué te puedo decir? (Lo más importante es que está contenta) Lo más importante es cuidar esto", señaló Stephanie.

Durante la entrevista, Stephanie Cayo también explicó que con el paso de los años ha aprendido a proteger ciertos aspectos de su vida personal. La actriz recordó que la exposición mediática puede ser complicada y que ahora prefiere mantener algunas cosas en reserva.

"Ya he vivido unas cosas a lo largo de mi vida y de esta carrera y he aprendido con las últimas experiencias que creo que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo, como sea que sea, hay que cuidarlo", expresó.

Alejandro Sanz no se pronuncia

Hasta ahora, Alejandro Sanz no ha dado declaraciones sobre los rumores que lo vinculan con la actriz peruana. Sin embargo, en redes sociales muchos seguidores de ambos artistas han comentado sobre la cercanía entre los dos. Algunos fans incluso han mostrado su apoyo y aseguran que harían una bonita pareja.

Los rumores comenzaron en la gira

Todo empezó durante la reciente gira de Alejandro Sanz por varios países de Latinoamérica. En diferentes fechas del tour, algunos fans notaron que Stephanie Cayo estaba presente entre el público. La actriz fue vista en conciertos realizados en Colombia, Ecuador y Perú, lo que despertó la curiosidad de muchos seguidores del artista español.

Varios asistentes comentaron que la peruana no solo estuvo entre el público, sino también cerca del equipo del cantante. Incluso algunos aseguraron que fue vista detrás del escenario después de los shows. Estas situaciones hicieron que los rumores de un posible romance comenzaran a crecer con fuerza.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante un concierto en Guayaquil. En medio del espectáculo, Alejandro Sanz se acercó al costado del escenario donde estaba Stephanie Cayo. Frente a todos los asistentes, el cantante le dio un beso. El momento fue grabado por varias personas del público y rápidamente empezó a circular en redes sociales y muchos comenzaron a hablar de una posible relación.

En conclusión, Stephanie Cayo prefirió no confirmar ni negar los rumores sobre un posible romance con Alejandro Sanz, pero dejó entrever que atraviesa un momento muy especial en su vida. La actriz aseguró que prefiere mantener este tema en privado para proteger lo que está viviendo. Mientras tanto, la cercanía entre ambos artistas sigue despertando curiosidad entre sus seguidores.