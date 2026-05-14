Tepha Loza se quiebra al recordar a su madre: "Es un dolor que no se va a ir jamás"

Hace más de un mes, Tepha y Melissa Loza revelaron que su madre falleció tras luchar contra el cáncer. Ahora que pasó el Día de las Madres, Tepha reapareció nuevamente para dedicar un mensaje a su mamá rompiéndose en llanto.

Tepha Loza recuerda a su madre

El pasado 7 de marzo tras una dura lucha contra el cáncer, María Guadalupe Vigil falleció. Sus hijas Melissa y Tepha Loza pasaron por momentos difíciles tras su partida. Hace poco se celebró el Día de las Madres causando así una fuerte reacción en las artistas peruanas.

A través de un video en redes, Tepha Loza decidió reaparecer nuevamente días después de la celebración de la madre para dedicar un mensaje para la suya. La exchica reality señaló que sin duda ha sido un día muy difícil que no puedo evitar no llorar.

"Están siendo días bien difíciles, la verdad, por lo que se vino el Día de la Madre. La verdad solo he tenido ganas de llorar. Pienso mucho en ella. No la saco de mi mente por nada del mundo, ni un segundo, cosa que hago, cosa que me recuerda a ella, como escuchar música, estar en mi carro y estar en mi casa", declaró.

En otro momento, señala que es un sentimiento que nunca dejará de doler y no le desea nadie. Afirma que cada cosa le recuerda a ella, causando así un profundo dolor en su corazón.

"Ese sentimiento tan fuerte de perder a una mamá es lo peor del planeta. No se lo deseo a nadie. Es un dolor que no se va a ir jamás. Nuestro amor va a seguir siendo infinito", agregó.

Historia de Tepha Loza pic.twitter.com/C0ta27LpKY — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) May 15, 2026

Melissa Loza anunció el fallecimiento de su madre

En marzo, Melissa Loza anunció en vivo en 'Esto es guerra' el fallecimiento de su madre tras una dura batalla contra el cáncer. La 'Diosa' no pudo evitar quebrarse al dar la noticia y expresó el difícil momento que atravesaba junto a su familia.

"No es un momento fácil. He vivido momentos duros al lado de mis hermanos, mi familia. La partida de mi mamá fue el sábado 7 de marzo. Era mi valiente, porque así la llamaba. Demostró una fortaleza impresionante porque luchó hasta el final", dijo con la voz quebrada.

De esta manera, tanto Melissa Loza como Tepha vienen pasando momentos difíciles tras la partida de su madre. A través de sus redes, Tepha Loza ha revelado sentirse con mucha tristeza por la celebración de las madres.