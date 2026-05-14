Yaco Eskenazi revela fuerte reclamo de Natalie Vértiz por defender a Chávarri: "Así que así piensas"

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son considerados una de las parejas más sólidas de la farándula peruana, con más de 12 años de relación. Sin embargo, el conductor sorprendió al revelar en el último episodio de su pódcast que, pese a la estabilidad de su matrimonio, también atraviesan discusionescomo cualquier pareja.

Yaco Eskenazi expone pelea con Natalie Vértiz

El momento ocurrió durante el pódcast 'Yaco y El Loco', cuando Yaco Eskenazi contó que, pese a la buena relación que mantiene con Natalie Vértiz, también tienen diferencias.

En medio de la conversación, recordó una polémica que protagonizó mientras conducía 'La Granja VIP', tras comentar sobre el acercamiento entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera.

"Un tema con Diego, yo no quería defenderlo pero no soy el tipo de persona que le gusta chancar... Yo quise defender un poco la posición tampoco se la ha chapado. Pu** me empezaron a hacer mier** en las redes", narró Eskenazi.

El exchico reality aseguró que sus comentarios provocaron una fuerte reacción en redes sociales, donde incluso comenzaron a etiquetar a Natalie Vértiz. Frente a ello, señaló que intentó defenderse recordando los años de relación que tiene con su esposa y el comportamiento que ha mantenido durante ese tiempo.

"Qué pesada la gente, no he hecho nada. Ni siquiera estoy de acuerdo, no he dado un pu** like, tengo 12 años demostrando el tipo de persona que soy", sostuvo.

Sin embargo, la situación no terminó ahí. Yaco reveló que al llegar a su casa encontró a Natalie despierta, algo que no suele ocurrir, y que ella le reclamó tras escuchar sus declaraciones sobre el comportamiento de Chávarri en el reality.

"Así que así piensas", le habría dicho. "Tiré mi mochila y me fui, me bajé... con un ataque de pánico pensando 'la he caga**', si ya es el colmo que hasta Natalie me dijo es porque ya me funaron", reaccionó el exfutbolista.

Por su parte, su compañero Christian Wagner, conocido como 'El Loco', se mostró sorprendido de que Natalie siguiera el reality. Ante ello, Yaco explicó que la exreina de belleza veía el programa porque él era uno de los conductores.

¿Qué dijo Yaco Eskenazi sobre el caso de Diego Chávarri?

Diego Chávarri generó controversia tras admitir su interés por Gabriela Herrera dentro de 'La Granja VIP'. Al opinar sobre el tema, Yaco Eskenazi consideró que, aunque hubo una falta de respeto, no podía hablarse de una infidelidad porque no ocurrió nada físico. Además, señaló que la situación no sería motivo suficiente para terminar una relación.

"Lo que estoy tratando de hacer es que se entienda que no necesariamente es la persona más mala del mundo. No es un infiel carnal, ni un sacavueltero, ni que Gabriela y él están teniendo un romance escondido. Hay que ver más allá de lo que está pasando", sostuvo.

En conclusión, Yaco Eskenazi dejó en evidencia que, pese a la sólida relación que mantiene con Natalie Vértiz desde hace más de una década, también enfrentan diferencias y momentos incómodos. Sus comentarios sobre Diego Chávarri terminaron generando polémica tanto en redes sociales como dentro de su propio hogar.