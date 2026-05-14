Samahara Lobatón destruye a Gabriela Herrera por coqueteos con Chávarri: "Manzana podrida"

El reality 'La Granja VIP' continúa generando polémica con nuevas tensiones entre sus participantes. En esta ocasión, Samahara Lobatón encaró a Gabriela Herrera por sus acercamientos a Diego Chávarri, pese a que él tiene una relación sentimental fuera del programa.

Samahara Lobatón enfrentó a Gabriela Herrera

Durante la asamblea de 'careo' de los miércoles en 'La Granja VIP', el grupo de Las Víboras decidió apuntar contra Gabriela Herrera y llevarla a placa de eliminación. En la votación, Samahara Lobatón la señaló directamente por su comportamiento con Diego Chávarri dentro del reality.

La influencer criticó los coqueteos entre la bailarina con Chávarri, pese a que él tiene novia, y la acusó de no respetar los límites. Incluso, la tildó de "roba maridos" y "manzana podrida", generando un tenso momento en el reality.

"Me dijiste una vez que yo era la manzana podrida de esta casa y creo que no viste bien el frutero. La manzana podrida eres tú. Para hacer lo que hiciste con Diego sabiendo que él tiene novia afuera. ¿Cómo te verás tú a nivel nacional sabiendo que Diego tiene novia? Burlándote del dolor ajeno de otra mujer. Simplemente eso. Tú eres la manzana podrida de esta casa y la manzana roba maridos", manifestó Samahara Lobatón.

Ante ello, Gabriela Herrera respondió de forma contundente, aclarando que no era la única responsable de lo ocurrido y que Diego Chávarri también tenía parte de la responsabilidad en la situación. Asimismo, señaló que ambos ya habían ofrecido disculpas por el acercamiento que generó la polémica.

"Para tu información, para lo que pasó son dos personas. Él dijo, yo también dije. Entonces, acá los dos tienen la culpa. Yo he pedido disculpas al público por lo que dije y él también ya estuvo pidiendo disculpas a su pareja por lo que hizo. (Tú sabías que Diego tiene novia) Él también sabía perfectamente", respondió la exparticipante de 'El gran show'.

Shirley Arica llama sinvergüenza a Gabriela Herrera

Por otro lado, Shirley Arica también expresó su incomodidad con Gabriela Herrera y lanzó duras críticas en su contra. La modelo cuestionó su acercamiento con Diego Chávarri, insinuando que no habría considerado su situación sentimental fuera del reality.

"Me pareces una persona sin escrúpulos eres sinvergüenza poco o nada te importa el sufrimiento de otra persona que este afuera por que no te interesa que Diego este en una relación para hacer lo que hiciste. Entonces para mi como mujer no vales nada entonces no te quiero en esta granja", expresó Shirley frente a todos los participantes.

En conclusión, Samahara Lobatón encaró a Gabriela Herrera durante la nominación en 'La Granja VIP', cuestionándola por su cercanía con Diego Chávarri y tildándola de "robamaridos". El enfrentamiento desató una fuerte discusión y elevó la tensión dentro del reality.