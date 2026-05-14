Heydi Amado niega estar con Melcochita por interés y revela que ella lo ayudó con dinero: "Estaba en cero"

Heydi Amado y Melcochita se presentaron en "América Hoy" para hablar de su relación y responder a las críticas que han recibido en los últimos días. La joven de 22 años sorprendió al revelar que lo ayudó económicamente cuando él pasaba un mal momento.

Heydi Amado confiesa que ayudó a Melcochita económicamente

Heydi Amado y Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, se presentaron en "América Hoy" para hablar sin filtros sobre su relación. La joven de 22 años negó estar con el cómico por interés y aseguró que, en un momento complicado, ella fue quien lo apoyó económicamente.

La pareja decidió responder a las críticas que ha recibido, sobre todo por la diferencia de edad. También hablaron de la forma en que nació el romance, luego de que Heydi viviera en la misma casa donde estaban Melcochita, Monserrat Seminario y sus hijas.

Cuando Janet le preguntó si amaba a Melcochita, Heydi fue clara. Melcochita tampoco dudó en responder cuando le preguntaron si amaba a Heydi.

"(¿Amas a Mecochita?) Te voy a ser sincera. En esos momentos, sí. Me siento totalmente feliz. Me siento totalmente ilusionada, enamorada. Y creo que más que todo, ambos estamos bien. Nos acompañamos, conversamos", dijo ella. "(¿Amas a Heydi?) Recontra... Cuando estaba con la señora, trabajaba el 50%. Ahora trabajo el 100%. Estoy contento. Nosotros dialogamos", afirmó el cómico.

En otro momento, Melcochita defendió a su pareja y dijo que ella no está con él por dinero. Luego de ser consultado sobre quién manejará sus finanzas, actualmente, respondió a las críticas en redes que tildan de "interesada" a Heydi.

"(Ahora, ¿quién va a administrar tu plata? ¿Lo va a hacer Heydi o lo vas a hacer tú?) Te voy a explicar. Ella tiene su negocio. A veces ponen en las redes. 'Sí, que por tu plata'. Ella tiene más plata que yo. Porque a mí me han dejado (en la calle) en el callejón", señaló Melcochita.

@ameg_pe 14.05.26 | Melcochita presenta a su novia Heydi Amado. Ella revela cómo fue su trato, confiesa por qué se retiró de donde vivía con el cómico y Monserrat, y revela que apoyó económicamente al humorista cuando él se quedó sin dinero. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Heydi confirmó que lo ayudó cuando él se quedó sin dinero. Con estas declaraciones, buscó dejar claro que su relación con Melcochita no nació por interés, sino por cariño, apoyo y compañía.

"Más que todo cuando él queda en cero, totalmente su cuenta en cero. La persona que estuvo en ese momento apoyándolo económicamente fui yo", aseveró. "O sea, pechaste a Melcochita", expresaron sorprendidos Janet Barboza, Xiomy Kanashiro y Edson Dávila. "Si en un momento difícil ella le empieza a ayudar económicamente es porque él es un buen hombre", mencionó la 'Rulitos'.

Heydi aclara cómo trataba a Melcochita

Janet Barboza le preguntó a Heydi sobre la versión de Monserrat, quien dijo que la joven la llamaba "mamá" y a Melcochita "papá". Sin embargo, la joven negó haber usado ese trato con el cómico.

"Primero que todo, cabe aclarar de que yo no le decía papá. Yo siempre me refería a él como señor. (Ah, falso entonces) 'Señor, señor, señor'. (¿Pero a Monserrat le decías mamá?) Con Monserrat tenía mucha cercanía, éramos muy amigas, conversábamos mucho", afirmó Heydi.

Además, la joven aseguró que Monserrat habría repetido tantas veces que ella estaba con Melcochita, que terminó "decretándolo". Según dijo, esos comentarios constantes habrían terminado marcando el rumbo de la situación.

"Pero ella empezó a hablar mucho sobre que yo estaba con él y creo que tanto lo repitió que lo decretó, porque siempre le dije que su boca era muy poderosa. (Entonces la culpa lo tiene Monserrat por haberlo decretado) Lo decretó", comentó.

La joven reconoció que iniciar una relación con la expareja de quien fue su amiga no es algo correcto. Sin embargo, aseguró que mientras vivía en la casa nunca pasó nada con Melcochita. Heydi también aceptó que pudo haber empezado a ver al cómico con otros ojos, pero explicó que decidió irse para evitar problemas.

"Te voy a ser sincera. Yo sé que eso no es correcto. Por eso que yo, cuando el tiempo que he estado en la casa, yo he estado respetando todo lo que... (Nunca hubo nada dentro de la casa. ¿Un toqueteo, un besito?) No, por eso yo me retiro del hogar. (¿Te vas porque sentías algo por él?) Probablemente podría ser que sí, como también con ella empecé a tener muchas diferencias", dijo.

En conclusión, Heydi Amado y Melcochita defendieron su relación y negaron que exista interés económico. La joven aseguró que incluso lo ayudó cuando él se quedó sin dinero, mientras el cómico afirmó que se siente feliz a su lado. Aunque Heydi reconoció que no fue correcto iniciar una relación con la expareja de quien fue su amiga, insistió en que dentro de la casa nunca pasó nada.