'Enfermera' revela cómo llegó a vivir con Melcochita y cuándo inició su romance: "Me tomó por sorpresa"

La historia entre Pablo Villanueva, 'Melcochita', y Heidy Amado sigue dando que hablar en la farándula local. La joven de 22 años, vinculada sentimentalmente con el cómico, decidió contar cómo llegó a vivir en el departamento que él compartía con Monserrat Seminario y cómo, tiempo después, habría nacido el romance.

'Enfermera' revela cómo terminó viviendo con Melcochita

La relación entre Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, y Heidy Amado ha causado interés en la farándula peruana. La joven de 22 años decidió contar cómo llegó a vivir en el departamento que él compartía con Monserrat Seminario.

Según relató Heidy, todo empezó cuando se hizo amiga de Monserrat, ya que ambas vivían en el mismo condominio. La joven vivía en el primer piso, mientras que la entonces pareja de Melcochita residía en el séptimo. Heidy aseguró que fue la propia Monserrat quien la invitó a pasar más tiempo en su casa, luego de enterarse de que atravesaba algunos problemas familiares.

"(¿Eran vecinos?) Claro. Nos hicimos amigas y se dio cuenta de unos problemas en mi casa... Ella misma me dijo: 'Heidi, yo te abro las puertas de mi casa, puedes venir'. Yo le dije: 'Gracias' y lo dejé ahí. Y me insistió como un mes", relató durante la entrevista.

La joven reconoció que en su hogar había conflictos, aunque negó haber sufrido maltratos físicos. También contó que su madre aceptó que se mudara por la confianza que existía con Monserrat, pero su padre no estuvo de acuerdo con esa decisión.

"(¿Por qué te dejan ir tus papás?) Mi mamá por un tema de que sentía confianza con ella y me dijo: 'Si veo que hay problemas en la casa'. Mi papá no quiso, hasta subió a buscarme. Mi papá dijo: 'No, no te puedes ir. Heydy tienes que regresar'. Y yo le dije: 'Papá, yo me siento mejor aquí'", recordó.

A pesar de eso, Heidy decidió quedarse en el departamento porque, según dijo, sentía que ahí tenía "un poquito más de libertad". Una vez instalada en la vivienda, Heidy contó que empezó a asumir varias tareas. Según su versión, Monserrat le pedía que atendiera a Melcochita y también que apoyara con sus hijas menores. El propio cómico también empezó a llamarla por las mañanas para que lo atendiera.

"Heidy, sirve el desayuno a Pablo", era uno de los pedidos que recibía con frecuencia de Monserrat. "Ojona, ojona... (¿Qué pasó, señor?) ¿Puedes servirme el desayuno? (Sí, claro)", le dijo Melcochita para despertarla y pedirle el desayuno, luego de que Monserrat se lo negó. "Yo me levantaba e iba y le servía el desayuno (¿Te convertiste en su enfermera particular? Prácticamente sí", contó Heidy.

La joven también reveló que ayudaba en el negocio de ropa de Monserrat, hacía entregas, envíos y hasta recogía a las niñas del colegio. Sin embargo, aseguró que nunca recibió un pago por esas labores. Cuando le dijeron que parecía una asistenta dentro de la casa, ella respondió que parecía.

"Nunca hubo un pago", declaró. "(¿Eras su asistenta de Monserrat?) Prácticamente sí, pero sin paga", señaló en "Magaly TV La Firme".

Romance habría iniciado después de dejar la casa

Heidy sostuvo que los problemas con Monserrat fueron creciendo a fines del año pasado. Luego de varias diferencias, decidió retirarse del departamento a finales de enero.

Poco después, Melcochita también dejó la vivienda en febrero. Según la joven, fue recién en ese momento cuando comenzó el acercamiento sentimental entre ambos. Cuando Magaly Medina le preguntó si ya existía un gusto previo por el cómico, Heidy aseguró que todo la tomó por sorpresa.

"Esto comenzó luego de que él se retiró de su casa. (¿Había algún gusto?) A mí me toma por sorpresa. (Pero no dices: 'Oh, estoy enamorada de Melcochita. Oh, sorpresa') Obviamente no. Venía 9 meses atendiéndolo. Ver a alguien, de la edad que tiene, llegando de trabajar cansado o se despertara y no había quien lo atienda, me daba pena. (¿Tenías un instinto de enfermera geriátrica?) Prácticamente", afirmó.

En conclusión, Heidy Amado contó cómo llegó a vivir en el departamento de Melcochita por invitación de Monserrat Seminario y reveló que asumió varias tareas dentro de la casa sin pago. Además, aseguró que el romance con el cómico habría nacido recién después de que ambos dejaron la vivienda. Pese a las críticas por la diferencia de edad y las dudas sobre la relación, esta sigue dando que hablar.