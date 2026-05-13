Magaly hace fuerte crítica a Edson Dávila tras no seguir a Gisela Valcárcel: "Para pasar inadvertido"

Edson Dávila generó polémica tras pronunciarse sobre su decisión de continuar en América Televisión y no acompañar a Gisela Valcárcel en un nuevo proyecto en otro canal. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y provocaron la reacción de Magaly Medina, quien lanzó una dura crítica contra el popular conductor.

Magaly lanza fuerte crítica a Edson Dávila

Edson Dávila se refirió a la supuesta "traición" a Gisela Valcárcel durante una entrevista con Verónica Linares. El conductor de 'América Hoy' confesó que decidió permanecer en América Televisión porque priorizó la estabilidad laboral antes que arriesgarse a un proyecto incierto junto a la popular 'Señito' en Panamericana.

Las declaraciones del popular 'Giselo' no tardaron en generar reacciones y una de las más comentadas fue la de Magaly Medina. Durante la reciente edición de su programa, la conductora consideró que el presentador fue sincero al reconocer que prefirió asegurar su permanencia en televisión.

"Por lo menos es sincero, pero claro ¿cómo te vas a ir si alguien no te ofrece algo concreto? Ven solo porque soy tu creadora y vamos a ver qué pasa. Todos los que se fueron con GV están sin trabajo, una mala jugada de los que se fueron y pese a las críticas, ahora por lo menos cuenta con trabajo", comentó.

Sin embargo, la 'urraca' también cuestionó el presente televisivo de Edson Dávila y lanzó una fuerte crítica contra el magazine de América. La periodista aseguró que, pese a mantenerse en un espacio con gran exposición, el popular 'Giselo' y sus compañeros no logran destacar ni generar verdadero impacto en la audiencia.

"Pasan inadvertidos, eso también es otra cosa a considerar cuando vas a optar por un trabajo. Acá me quedo para pasar inadvertido o me voy a otro lado a jugármelas. Tiene un trabajo, pero es como si no tuviera trabajo en televisión porque ni uno trasciende", concluyó.

Edson Dávila habla de la "traición" a Gisela

En una entrevista para el pódcast 'La Linares', Edson Dávila explicó que decidió permanecer en América Televisión porque priorizó la estabilidad laboral antes que apostar por el nuevo proyecto de Gisela Valcárcel sin garantías claras. Además, confesó que sabía que sería criticado sin importar la decisión que tomara.

"Si me iba, el patero. Si me quedaba, Judas. Prefiero ser Judas con plata y con trabajo. Perdóname, pero si algo me caracteriza es que soy bien sincero", comentó Edson Dávila.

En conclusión, las declaraciones de Edson Dávila sobre su permanencia en América Televisión desataron la reacción de Magaly Medina, quien no solo respaldó su decisión por estabilidad laboral, sino que también lanzó una dura crítica al actual desempeño televisivo del conductor y del programa 'América Hoy'.