Darinka Ramírez habría mandado indirecta a Jefferson Farfán: "La justicia divina no pide permiso"

En los últimos días, Darinka Ramírez ha salido a declarar sobre la nueva estrategia legal de Jefferson Farfán de querer reducir la pensión de su hija. Ante esto, la influencer ha decidido mandar un mensaje que sería una fuerte indirecta para el exfutbolista.

¿Indirecta para Jefferson Farfán?

A través de su cuenta de Instagram, Darinka Ramírez compartió un fuerte mensaje donde habla de la justicia divina sobre aquellas personas que hace daño. Por más que estas personas celebren que aparentemente han ganado, siempre terminarán pagando su cuenta en algún momento.

Es así como se cree que este mensaje sería una indirecta para Jefferson Farfán, quien ha pedido bajarle la pensión a su hija en casi 50% menos de lo que recibe actualmente.

"Justicia divina. Hay personas que hacen daño y durante un tiempo caminan tranquilas, celebran, se burlan y hasta creen que salieron ganando. Pero la vida tiene memoria y Dios no olvida ninguna deuda. Porque cuando llega la hora de pagar, la justicia divina no pide permiso ni deja a nadie fuera de la cuenta", se lee en el mensaje.

Mensaje de Darinka Ramírez

Darinka sobre reducción de la pensión a su hija

Darinka Ramírez se mostró muy indignada con Jefferson Farfán luego de revelar que el exfutbolista habría pedido reducir la pensión de alimentos de su hija de 3 años. El caso fue expuesto en "Magaly TV, La Firme", donde se mostró el documento presentado por la defensa de la popular 'Foquita'.

Según contó la madre de la menor, el juzgado fijó una asignación anticipada de 7 mil soles mensuales. Sin embargo, Farfán habría apelado para pagar solo 4 mil 240 soles. Darinka aseguró que el exjugador no conocería realmente los gastos de su pequeña.

"Pero él tiene que cumplir con lo que le toca a su hija, porque así como él tiene una vida pues este que todos conocen, que se da lujos, su hija también merece lo mismo", expresó. "Él sí puede viajar, él sí puede hacer muchas cosas y mi hija no lo puede hacer. Le pedí un permiso de salida de viaje, no me lo brindó", señaló la joven Darinka.

De esta manera, Jefferson Farfán no desistiría de una bajarle la pensión a su hija con Darinka Ramírez. Ante esto, la joven decidió mandar un mensaje en sus redes como una supuesta indirecta al exfutbolista señalando que al final serán juzgados por la justicia divina.