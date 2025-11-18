Magaly desmiente a Shirley Arica de 'sembrar' ampay con Manco: "Nosotros no somos agricultores"

Shirley Arica volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática luego de confesar que su ingreso a la farándula estuvo vinculado a una "trampa" que ella misma habría planeado contra Reimond Manco. La revelación generó múltiples reacciones y una de las más contundentes vino de Magaly Medina, quien decidió pronunciarse porque su programa fue el que difundió el recordado ampay al exfutbolista.

Magaly Medina niega haber coordinado un ampay con Shirley Arica

Durante la reciente edición de Magaly TV La Firme, la periodista se pronunció con dureza sobre las declaraciones de Shirley, quien afirmó que "sembró" a Reimond Manco en su momento. Magaly dejó claro que su programa no arma situaciones ni pacta con los involucrados.

"Acá no hay sembrío de nada, nosotros no somos agricultores, yo con la justa siembro perejil y ají a la justa. Acá lo que hay es lo que todo el mundo sabe: escribes al chismefono y nos dan el datón, pero nadie se identifica y dice 'soy Shirley Arica'", comentó Medina al inicio de su descargo.

La conductora también negó que Arica haya tenido contacto con ella antes de aquel ampay o que haya existido algún tipo de coordinación. Para Magaly, esa posibilidad es inaceptable.

"No ves que yo coordinaré con cada bataclana libre de este país y voy contestando el chismefono todo el día. Conmigo no coordinan ni michi, yo prefiero mantenerme alejada de ese mundillo, no es que discrimine, pero sorry, no podrían ser mis amigos", sentenció, dejando claro que su línea editorial no se negocia.

¿Qué dijo Shirley Arica?

La polémica se originó luego de que Shirley Arica, en el pódcast de Juan Manuel 'Loco' Vargas, explicara que su recordado encuentro con Reimond Manco no fue fortuito. La modelo confesó que decidió exponer al exfutbolista después de vivir un episodio que marcó profundamente su vida sentimental.

"Yo 'sembré' a Reimond Manco (...) Lo 'sembré' en su momento porque yo tuve un affaire con él hace tiempo (...) Tenía una casa en Pimentel a la cual me invitó y ahí fue la 'sembración'. Antes de eso tuve un 'affaire' con él hace un año, pero él estaba 'trampeando' con otra chica", declaró.

Arica indicó que, en aquel entonces, ella era una persona "inocente", por lo que creyó en las palabras del ex 'Jotita'. Shirley narró cómo se enteró de que el expelotero la engañaba y cómo este le pidió que formalizaran solo para luego dejarla por otra mujer.

"Me engañó con otra. Estaba saliendo con él. Yo era inocente en esa época. Él me quería 'chapar', pero le dije: 'No te voy a besar, a menos que me digas para ser novios, enamorados'. Me dijo: 'Ya, ¿quieres ser mi novia?'. Y yo me lo 'chapé'. Le creí y me dejó por otra. Me dolió en el alma porque tenía 18 años. Yo vivía enamorada de él, lo veía por la tele. Desde ahí dije: algún día me voy a vengar de ti'. Y me vengué de él", continuó.

Las versiones completamente opuestas de Magaly Medina y Shirley Arica reavivan uno de los escándalos más recordados del espectáculo local. Mientras la modelo insiste en que su "venganza" fue premeditada, la conductora niega haber tenido algún tipo de participación fuera de recibir un dato anónimo.