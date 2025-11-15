Shirley Arica revela que 'sembró a Reimond Manco tras humillante episodio: "Me dejó afuera por otra"

Shirley Arica volvió a instalarse en el centro de la conversación pública tras su participación en La Parrilla del Loco, el podcast de Juan Manuel 'Loco' Vargas, donde habló sin filtros sobre el episodio que, según afirma, cambió su vida: su relación con Reimond Manco, reconstruyendo entre anécdotas y confesiones uno de los capítulos más comentados.

Shirley Arica recuerda la infidelidad que la marcó

Durante la conversación, la ahora creadora de contenido no dudó en hablar sobre la infidelidad que sufrió y que se convirtió en un episodio clave de su vida. La figura televisiva aseguró que tomó la iniciativa de dejar expuesto el comportamiento del expelotero luego de un "affaire" que tuvo meses antes.

"Yo 'sembré' a Reimond Manco (...) Lo 'sembré' en su momento porque yo tuve un affaire con él hace tiempo (...) Tenía una casa en Pimentel a la cual me invitó y ahí fue la 'sembración'. Antes de eso tuve un 'affaire' con él hace un año, pero él estaba 'trampeando' con otra chica", declaró.

Arica indicó que, en aquel entonces, ella era una persona "inocente", por lo que creyó en las palabras del ex 'Jotita'. Shirley narró cómo se enteró de que el expelotero la engañaba y cómo este le pidió que formalizaran solo para luego dejarla por otra mujer.

"Me engañó con otra. Estaba saliendo con él. Yo era inocente en esa época. Él me quería 'chapar', pero le dije: 'No te voy a besar, a menos que me digas para ser novios, enamorados'. Me dijo: 'Ya, ¿quieres ser mi novia?'. Y yo me lo 'chapé'. Le creí y me dejó por otra. Me dolió en el alma porque tenía 18 años. Yo vivía enamorada de él, lo veía por la tele", recordó.

Uno de los momentos más humillantes, según relató, ocurrió cuando fue expulsada de la casa del ex seleccionado peruano para darle ingreso a otra mujer.

"Cuando lo veo entrando con otra a su casa... Me botó de su casa en Arica para meter a la otra. Hicieron un cambiazo y me dejaron afuera. Desde ahí dije: algún día me voy a vengar de ti'. Y me vengué de él", continuó.

Reacción del loco vargas

La modelo Shirley Arica sorprendió al revelar detalles de su vínculo con Reimond Manco en el podcast de Juan Manuel 'Loco' Vargas. Entre risas, ambos abordaron la infidelidad y cómo el pasado toca "apechugar", en palabras del exjugador de la Fiorentina.



El momento más divertido del podcast se dio cuando la joven mencionó la infidelidad mientras señalaba al expelotero, haciendo alusión a sus propios escándalos.

"Normal, normal, porque el pasado hay que apechugar", respondió Vargas, generando risas en el set de La Parrilla del Loco. Arica, entre carcajadas, lo corrigió inmediatamente: "Tú te has dado por aludido, yo no he dicho tú". Con su característico estilo, Vargas replicó: "Yo no me he dado por aludido nada".

La participación de Shirley Arica en el podcast de Juan Manuel Vargas abrió nuevamente un capítulo de su vida que muchos creían cerrado. Su revelación sobre Reimond Manco, sumada al tono ligero y espontáneo de la charla, encendió el interés del público y reavivó un episodio que la marcó desde los 18 años.