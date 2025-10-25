¡No se esconde! Shirley Arica fue captada con misterioso galán en la fiesta de los Billboard: "Estoy muy feliz"

Shirley Arica volvió a estar en el centro de la atención tras ser captada en una fiesta previa a los Premios Billboard Latino 2025 en Miami. La modelo peruana, conocida por su espontaneidad y carisma, no pasó desapercibida, ya que fue vista disfrutando del evento junto a un misterioso hombre con quien protagonizó un momento romántico.

Shirley Arica, entre besos y sonrisas en Miami

La popular "chica realidad" fue captada disfrutando de la fiesta organizada antes de los Latin Billboard 2025 en Miami, rodeada de artistas y celebridades latinas. Sin embargo, las cámaras de 'Amor y Fuego' no tardaron en enfocarse en ella al verla acompañada de un misterioso galán, con quien compartió abrazos, risas y hasta un beso en plena pista de baile.

Pese a la evidente química entre ambos, Shirley no evitó a la prensa y accedió a conversar con la reportera del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. Al ser consultada sobre el hombre que la acompañaba, intentó mantener la reserva, aunque finalmente admitió que existe un vínculo especial entre ellos.

"Aquí, visitando a la gente gringa, viniendo con unos amigos", dijo al inicio con tono sarcastico.

No obstante, luego confirmó que el misterioso galán vive en Perú y que se encuentra pasando un gran momento sentimental.

"Estoy muy feliz, lo importante es que hay amor, respeto y diversión, que es lo que me gusta", expresó Shirley con una sonrisa, dejando entrever que su corazón ya tendría dueño.

La modelo fue el centro de atención durante toda la velada, luciendo un outfit moderno y elegante, fiel a su estilo provocador. Su actitud relajada y alegre confirmó que está disfrutando de una etapa llena de tranquilidad y nuevos comienzos.

¿Qué pasó entre Shirley Arica y Jackson Mora?

Hace unos días, Shirley Arica también generó rumores tras grabar un video con Jackson Mora para su canal de YouTube. En las imágenes, ambos se mostraron bastante coquetos, lo que desató especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, el exboxeador aclaró la situación en una entrevista con Magaly TV La Firme.

"Solo ha sido una entrevista, ella me llamó. Fue todo conversado con la producción. A Shirley la conozco hace 8 o 9 años, no lo vi nada de malo en este momento", explicó Mora, descartando cualquier tipo de relación amorosa.

El exdeportista también aseguró que su vínculo con la modelo es estrictamente amistoso y profesional, pese a que muchos seguidores interpretaron el contenido del video como un coqueteo en cámara.

Con estas recientes apariciones, Shirley Arica demuestra que atraviesa una etapa de renovación personal y profesional. La modelo, que en los últimos meses ha estado viajando y creando contenido para redes, parece disfrutar de su independencia y de nuevas experiencias lejos del escándalo.