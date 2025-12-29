Marisol habla de su relación pasada con Tony Rosado: "Creen que nos odiábamos y no era así"

Dentro de la cumbia peruana, Marisol y Tony Rosado son grandes cantantes solistas que han cautivado al público con sus grandes éxitos musicales. Aunque se creía que tenían una riña de muchos años atrás, la 'Faraona' sale a aclararlo todo.

Marisol habla de Tony Rosado

Hace unos días, Marisol y Tony Rosado sorprendieron a sus seguidores al lanzar un nuevo tema musical inédito por primera vez. Es así como surgió el tema de los conflictos que tenían ambos artistas en el pasado, donde cada uno de enviaba indirectas en los conciertos.

Durante una entrevista en el programa 'El Reventonazo de la Chola Chabuca', la 'Faraona' decidió responder con todo señalando que nunca hubo una pelea como tal, sino respuestas como parte del show entre cantantes. Incluso, reveló que hubo una pequeña pelea por el tema que canta del 'Ruiseñor de la Cumbia', pero solucionaron todo y se llevan muy bien.

"Hay gente que cree que en el pasado nos odiábamos y no era así. Lo que pasa es que como le canta a las mujeres y yo a los varones, por ahí decía y tenía que defender a las mujeres. Pasaron los años y veníamos conversando, trabajamos bien", expresó.

Sobre Leslie Shaw

En otro momento, la cantante también habló sobre los problemas que tuvo en este año 2025 con Leslie Shaw, con quien grabó dos temas musicales. La artista señaló que no se arrepiente de haber realizado la colaboración musical, pero no desea estar peleando. Aunque señala que si la buscan mucho, hay momentos en que llega a explotar.

"Yo no me arrepiento de nada porque las cosas en la vida pasan siempre por algo y estoy agradecida con Dios y mi público. Solo desearle el bien a ella y a todas las personas porque estamos en un mundo tan difícil y no debemos estar peleando e insultándonos. En un momento como humano se pica, es cuando contesto. Se tiene que llenar para poder explotar", dijo.

De esta manera, Marisol cuenta con una carrera musical de más de 22 años con más de 44 éxitos inéditos que la llenan de orgullo. Por ello, señala que prefiere no pelearse con nadie y seguir enfocada en seguir creando más temas para su público. Incluso, señaló que los conflictos con Tony Rosado solo eran parte del show y al público que representaban, pero actualmente trabajan muy bien que lanzaron un nuevo sencillo juntos.