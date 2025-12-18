RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡La única 'Faraona'!

Marisol 'saca cara' por su show lleno en Chiclayo en comparación con Pamela López y Paul Michael

En una entrevista, Marisol reveló que también tuvo una presentación en Chiclayo que fue un total éxito en el local más grande, en comparación con el show pequeño de Pamela López y Paul Michael.

Marisol tuvo show lleno en Chiclayo en comparación con Pamela López y Paul Michael
18/12/2025

Hace unos días, se comparó las presentaciones que realizaron Pamela López con Paul Michael y Pamela Franco con Christian Cueva. Entonces, la cantante Marisol salió a mostrar que su show en Chiclayo si fue totalmente lleno en uno de los locales más grandes.

Marisol llenó el local más grande de Chiclayo

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', fueron a consultar a la cantante Marisol sobre las recientes presentaciones en Chiclayo. Aunque, primero habló de su presentación en el local más grande donde tuvo un lleno total. 

"Más o menos, el local es para 5 mil u ocho mil personas y de verdad, estaba repleto el local, estaba lleno porque es la discoteca más grande que hay en Chiclayo", dijo la icónica artista de amplia trayectoria musical. 

Así mismo, comentó que el lugar donde se presentó Pamela López y Paul Michael era una pequeño. Además, recalcó que siempre se siente agradecida por su público que la recibe con los brazos abiertos. 

"Bueno, los otros dos eventos han sido en lugares más pequeños. En realidad no sé cómo le habrán ido, pero el mío estuvo lleno. Estoy agradecida, feliz con mis paisanos de Chiclayo que cada vez que voy siempre me reciben muy bien, siempre es un lleno total como esta vez", agregó. 

Como se recuerda, la artista es una cantante de amplia trayectoria musical que ha sumado varios éxitos musicales en más de 25 años como solista. Sin duda, la 'Faraona' es un ícono que tiene ya un público fiel ganado en todo el Perú que siempre goza de sus temas y canta a todo pulmón. 

¿Cómo les fue a Pamela López y Paul Michael?

Hace unos días, empezaron las comparaciones entre los nuevos shows que vienen realizando Pamela López con Paul Michael y Pamela Franco con Christian Cueva. Durante aquellos eventos, se notaron algunas diferencias sobre la acogida del público y de esta 'guerra' de conciertos en Chiclayo

Un empresario que tuvo ambos shows, habló sobre la rentabilidad que no fue lo que esperaba, pero que la 'KittyPam' con su nueva pareja salieron más cómodos por un bajo costo de su presentación. 

De esta manera, Marisol también tuvo su concierto en Chiclayo y no en un local pequeño, sino en el más grande llenando por completo el lugar con aproximadamente más de 5 mil personas. Resaltando que sin duda la 'Faraona' es quien se lleva por encuentro a todos. 

