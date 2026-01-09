Expareja de Jairo Concha se disculpa tras críticas a su rol de padre: "Cualquier aspecto será canalizado por vía legal"

La vida privada de Jairo Concha volvió a estar en el foco mediático tras las disculpas públicas de su expareja, Débora Goytizolo, por comentarios sobre su orientación sexual y su papel como padre. La madre de su hijo admitió que sus publicaciones en redes generaron malentendidos y reconoció que esos espacios no eran los adecuados para tratar asuntos familiares.

Débora Goytizolo y los mensajes que generaron polémica

La controversia se inició cuando Goytizolo utilizó sus redes sociales para cuestionar la dedicación de Concha hacia su hijo y acusarlo de priorizar su vida personal. Además, mencionó que el futbolista habría intentado reducir la pensión alimenticia, asegurando que contaba con pruebas para respaldar sus afirmaciones.

"La conciliación es de mutuo acuerdo, y en ningún momento fui informada previamente de esta intención, aun sabiendo que me encuentro en una situación de vulnerabilidad debido al estado de salud de nuestro hijo", publicó la expareja, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales y llevó a que Concha respondiera mediante carta notarial.

La publicación generó gran repercusión en redes sociales y fue interpretada como un señalamiento directo hacia Concha, lo que motivó la respuesta del futbolista mediante carta notarial. Ante la presión mediática, Débora decidió emitir un comunicado el jueves 8 de enero, en el que ofreció disculpas públicas y aclaró el alcance de sus palabras.

Disculpas públicas y compromiso de privacidad

En su comunicado, Débora Goytizolo explicó que sus publicaciones habían surgido "de la información, percepción y circunstancias existentes al momento" y aclaró que no buscaban reflejar falsedad, dolo o mala fe. Tras retirar el contenido de redes sociales, expresó:

"Ofrezco disculpas al señor Jairo Concha Gonzales por haber utilizado un medio de carácter público para la difusión del referido contenido, así como por cualquier interpretación o alcance que dicha publicación haya podido generar".

Asimismo, la expareja precisó que cualquier comentario que pudiera haber sido interpretado como burla, mofa o alusión a la orientación del jugador no representaba su intención y no será materia de futuras declaraciones:

"Ofrezco disculpas por cualquier manifestación que pudiera haber sido interpretada como burla, mofa o alusión a su orientación o sexualidad, precisándose que dicha condición no ha sido ni será materia de valoración, cuestionamiento o referencia de mi parte".

Débora enfatizó que todos los asuntos relacionados con la crianza y bienestar de su hijo se canalizarán exclusivamente por vías legales y administrativas, priorizando siempre el interés del menor.

"Cualquier aspecto relacionado con mi hijo será canalizado exclusivamente a través de las vías legales, administrativas o judiciales que correspondan, priorizando en todo momento el interés superior del niño, conforme al marco normativo vigente", señaló.

Con estas disculpas, Jairo Concha y Débora Goytizolo dejaron en claro que cualquier conflicto familiar se resolverá por las vías legales correspondientes. Mantener los asuntos personales fuera de redes y medios busca proteger la privacidad del futbolista y el bienestar de su hijo, evitando que la controversia escale nuevamente en público.