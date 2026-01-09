(VIDEO) Miguel Moreno y el 'Gato' Bazán protagonizan inesperado beso EN VIVO en radio Karibeña

En el mundo de la radio, la espontaneidad es la reina, pero lo que ocurrió esta mañana en la cabina de Karibeña superó cualquier expectativa. Miguel Moreno y Luis 'Gato' Bazán protagonizaron un divertido y sorprendente beso en vivo. Conoce en la siguiente nota los detalles de este episodio que ya es lo más compartido del día.

El inesperado beso entre Miguel Moreno y 'Gato Bazán

El reconocido imitador Miguel Moreno y el animador Luis 'Gato' Bazán causaron revuelo en las redes sociales tras protagonizar un inesperado beso durante la reciente emisión del programa 'El Súper Show de la Karibeña'. El video viral del momento ha generado cientos de comentarios entre sus seguidores, destacando la química entre ambos.

Todo empezó cuando Miguel Moreno, conocido por su capacidad camaleónica para imitar a los personajes más pintorescos de la farándula y la política, estaba bailando al ritmo de la cumbia. La energía en la cabina estaba al tope; la música sonaba de fondo, y la interacción con el 'Gato' Bazán fluía de manera natural.

Sin embargo, el ambiente dio un giro inesperado de un momento a otro. Mientras sonaba un tema melancólico, Miguel Moreno y Luis 'Gato' Bazán empezaron a bailar juntos en medio de la cabina. Lo que nadie esperaba es que, llevados por la emoción de la música, el animador sorprendió al locutor de Karibeña con un tremendo beso, dejándolo atónito por un instante antes de estallar en risas.

Detrás de este divertido momento, lo que quedó claro es la profunda amistad y confianza que existe entre ambos. Miguel Moreno ha consolidado su carrera como uno de los mejores imitadores del país, mientras que Luis 'Gato' Bazán se ha convertido en una de las voces más representativas de la cumbia.

Reacciones en redes sociales

Tras el inesperado beso, la cabina explotó en gritos y carcajadas espontáneas. Mientras el 'Gato' Bazán, intentaba recuperar la compostura entre risas, Miguel Moreno, fiel a su estilo humorístico, continuó con la broma como si fuera parte del día a día.

En cuestión de minutos, el video de este momento empezó a circular por Facebook, Instagram y TikTok. Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar, "pronto hay boda", "lo dieron todo", "solo pasa en Perú".

En resumen, este beso entre Miguel Moreno y Luis 'Gato' Bazán' se suma a la larga lista de momentos memorables de radio Karibeña, reafirmando por qué siguen siendo líderes en sintonía. El público no solo busca buena música, sino también esa sensación de estar entre amigos que se divierten y no tienen miedo al ridículo.