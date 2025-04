"¿Han matado al 'Russo'?": La desgarradora reacción de 'Gato' Bazán al saber del fallecimiento de Paul Flores

El asesinato de Paul Flores, vocalista de la reconocida orquesta Armonía 10, sigue generando conmoción en el país. A semanas del crimen que ha dejado luto en la música peruana, el animador Luis "Gato" Bazán rompió su silencio en una emotiva entrevista y recordó cómo conoció al popular "Russo", además de revelar el duro momento en el que se enteró de su fallecimiento.

Luis 'Gato' Bazán, conocido animador y exintegrante de Armonía 10, recordó con gran emoción al fallecido Paul Flores, más conocido como el "Russo". En una entrevista en 'El Reventonazo del Verano', Bazán compartió cómo surgió su amistad con el cantante y el duro momento en que se enteró de su asesinato a manos de sicarios.

"Un músico me escribe y me dice: 'Gatito, ¿cierto que han matado al Russo?' Llamo al chofer y le digo que me han escrito. Me dijo: 'Sí, Russo está muerto, pero no le digas a su esposa, que no sabe'", relató conmovido el animador.