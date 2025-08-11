Onelia Molina confiesa que Mario Irivarren es el amor de su vida: "Vale la pena darle otra oportunidad"

¡El amor sigue vivo! Onelia Molina dejó a muchos con la boca abierta al confesar en "América Hoy" que Mario Irivarren es "el amor de su vida". La modelo confirmó la reconciliación revelando lo enamorada que está del chico reality.

Onelia Molina confirma que Mario Irivarren es el amor de su vida

Onelia Molina estuvo como invitada en el set de "América Hoy" y no solo confirmó que se reconcilió con Mario Irivarren, sino que también dejó una declaración que remeció la farándula: él es "el amor de su vida".

La modelo y el chico reality fueron captados dándose un apasionado beso en "Esto es Guerra" el pasado 7 de agosto, lo que terminó por confirmar los rumores. Ahora, Onelia decidió contar cómo se dio esta segunda oportunidad.

Aunque Onelia no quiso entrar en todos los detalles, sí reveló que la reconciliación fue reciente. Incluso contó que ocurrió el mismo día en que ambos comentaron públicamente que estaban viendo si podían retomar la relación, después de un viaje juntos a Chile.

"El cariño y el amor siempre ha estado", afirmó la modelo, dejando claro que sus sentimientos por Mario nunca se apagaron.

Janet Barboza no perdió la oportunidad y le preguntó qué fue lo que la motivó a regresar con el combatiente.

Onelia no dudó en elogiarlo: "Yo sigo pensando que Mario es una persona increíble, tiene muchos valores. La gente ve a un Mario que es más formal, pero conmigo es un excelente ser humano".

Y cuando Ethel Pozo le preguntó directamente si Mario Irivarren era el amor de su vida, Onelia Molina lo dijo sin dudar.

"¿Tú piensas que Mario es el amor de tu vida", le consultó Ethel. "Sí. Si estoy con él y he decidido darle una segunda oportunidad es porque si siento que es un hombre que vale la pena. Y si está ahora conmigo es porque lo amo", mencionó Onelia.

¿Boda en camino?

Durante la entrevista también le preguntaron si aún sueña con casarse. Onelia aseguró que sigue siendo uno de sus deseos, aunque por ahora no está entre sus prioridades.

Recordó un momento en EEG, cuando Mario participó en el juego de los espejos y le tocó responder con quién se casaría, a quién besaría y a quién bloquearía, teniendo como opciones a Alondra García Miró, Vania Bludau y a ella misma. Sin embargo, él prefirió no responder.

"A él lo ponen en una situación incómoda, yo ya sabía que él estaba super incómodo", explicó. Sobre una boda religiosa, Onelia fue sincera: "Un tema de matrimonio va por el lado de nuestras creencias, él no cree en Dios. En su momento hemos hablado. Pero él me dijo que todo lo que me haga feliz, porque haría todo por verme feliz. Para mí sí es una opción, pero ahora no está en mis deseos".

Finalmente, Onelia Molina dejó claro que el sueño de casarse y formar una familia sigue vivo. ¿Sucederá con Mario Irivarren?

"Pero sí, en su momento, sí me gustaría casarme y tener una familia", destacó Onelia Molina cuando le consultaron por una eventual boda.

Con estas palabras, Onelia Molina deja claro que la relación con Mario Irivarren está más fuerte que nunca. Aunque el matrimonio no sea prioridad ahora, la modelo asegura que la base de su historia es el cariño, el respeto y las ganas de seguir adelante juntos.