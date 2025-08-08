Onelia Molina revela por qué decidió regresar con Mario Irivarren: "El último intento"

En el programa de 'Esto es Guerra', Onelia Molina y Mario Irivarren sorprendieron al anunciar que habrían retomado su relación amorosa con un beso en vivo. Ahora, durante su podcast reveló por qué habría decidido reconciliarse con el chico reality tras afirmar meses atrás que no lo haría.

Onelia Molina cuenta por qué regresó con Mario Irivarren

En el podcast de 'Doble Sentido', Onelia Molina habló sobre las imágenes viralizadas donde se da un beso en vivo con Mario Irivarren. La joven señaló que decidió darle una nueva oportunidad a la 'calavera coqueta' debido a los grandes valores que tiene y actualmente, son muy pocas las personas que lo tienen presente. Esto habría sido la razón principal para darle una última chance.

"Lo único que tengo que decir de Mario y siempre lo voy hacer, es un gran hombre, un gran ser humano, un gran hijo y era una gran pareja. Es una persona buena, pero siento que en estos tiempos es complicado encontrar a alguien con tantos valores. Yo me di la oportunidad de darle el último intento, así que vamos aceptarlo. Siento que es una buena persona y ojalá que todo fluya de la mejor manera porque amor sobra", expresó.

¡La reconciliación!

Después de ser captados juntos realizando un viaje a Chile en sus vacaciones, Onelia Molina y Mario Irivarren se encontraban en medio de rumores de reconciliación. El chico reality señaló en más de una ocasión que la joven odontóloga era el 'amor de su vida' y estaban intentando retomar su romance.

En el programa de 'Esto es Guerra', ambos fueron llamados para participar juntos en un juego de fuerza donde competían contra su Karen Dejo y Diego Chávarri, ex de Onelia. Ante ello, la pareja decidió demostrar públicamente el cariño que se tienen con un beso en vivo.

Molina rompió su silencio y contó cómo se siente en esta nueva etapa con Mario en 'América Hoy': "Estoy tranquila, creo que ya hablamos y dijimos lo que tuvimos que aclarar y decir. Creo que ya está", comentó. Y al ser consultada si aún ama a Mario, no dudó ni un segundo y respondió con seguridad: "Sí, yo amo a Mario".

Es así como Onelia Molina señaló que ama a Mario Irivarren tras anunciar su reconciliación. Afirma que decidió darle una última oportunidad porque en sus años de relación vio que el chico reality es una buena persona y grandes valores presentes.