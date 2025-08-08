Renzo Schuller incómodo tras ingreso de Gian Piero Díaz a 'EEG': "Nadie me dijo nada, eso no está bien"

El lunes 4 de agosto, "Esto es Guerra" vivió un momento inesperado con la reaparición de Gian Piero Díaz en el set del reality. Mientras el público celebró con entusiasmo la vuelta del conductor, Renzo Schuller mostró una reacción distinta. El actor ahora aclaró cómo se sintió ante esta inesperada situación y explicó las razones detrás de su incomodidad.

Renzo Schuller reveló incomodidad por ingreso de Gian Piero Diaz

Renzo Schuller confesó para las cámaras de 'Amor y Fuego', que fue tomado por sorpresa cuando la producción de "Esto es Guerra" le anunció el regreso de Gian Piero Díaz. Explicó que, aunque no quiso entrar en detalles para evitar malas interpretaciones, la falta de comunicación le generó malestar.

"Lo que sí te puedo decir es que fue totalmente sorpresa, no es que me hayan avisado, a mí nadie me dijo absolutamente nada, lo cual considero que no está bien. No está bien, y eso lo he conversado luego y lo puedo decir tranquilamente porque gracias a Dios hay comunicación, pero no es que haya estado planeado", comentó Schuller.

Asimismo, aclaró que su incomodidad no fue hacia Díaz personalmente, sino por la manera en que se manejó la situación.

"No incomodidad por él en sí, sino que en general me hubiera gustado saber. Entiendo un poco la postura de la producción, pero hay otras cosas que creo que se pueden conversar", añadió.

¿Posible reconciliación entre Schuller y Díaz?

Consultado sobre si este encuentro fortuito podría dar paso a una reconciliación personal, Schuller indicó que no ha tenido contacto con Díaz desde hace tiempo y que para reavivar la amistad tendrían que dialogar primero.

"No voy a mentir, hace bastante que no hablo con Piero y tendríamos que conversar en algún momento. No hemos hablado nada aún, pero si se da la oportunidad, ahí veremos", declaró.

Por ahora, ambos trabajan juntos en 'Esto es Guerra' con profesionalismo. Sin embargo, el conductor no descartó retomar la amistad en el futuro.

"Vamos a ver qué pasa en el camino, pero de ahí a ser inseparables, todavía no", dijo entre risas. Finalmente, agregó: "Uno nunca sabe".

El regreso inesperado de Gian Piero Díaz a "Esto es Guerra" generó distintas emociones, y la sinceridad de Renzo Schuller reveló que, más allá de la sorpresa y cierta molestia por la falta de aviso, la profesionalidad sigue intacta. Por ahora, ambos trabajan juntos en el programa, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación.