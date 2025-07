Eva Ayllón aclara relación con su hijo tras denuncia a Natalia Málaga: "No se lo disculpo"

La reconocida cantante Eva Ayllón decidió hablar por primera vez sobre la disputa legal que involucra a su hijo, Francisco García Ayllón, y la exvoleibolista Natalia Málaga. En una entrevista con Magaly Medina, la intérprete expresó su desconcierto y dolor por la actitud de su hijo, a quien no le perdona haberla involucrado en un conflicto que considera ajeno.

Durante el adelanto de la conversación en 'Magaly Medina Podcast', Eva no evitó mostrarse incómoda al recordar que Francisco le anunció que la denunciaría. "

Sí me dijo que me iba a denunciar, y yo le dije: bueno, haz lo que tú creas conveniente. Haz lo que tú creas que debas hacer", contó la cantante. Sin embargo, lo que más le dolió fue que su hijo la haya arrastrado a un conflicto personal, supuestamente incentivado por su padre, Paco García. "Él me ha metido en sus problemas, y eso es lo que yo no le disculpo", añadió.