Amiga de Samahara Lobatón sorprende con revelación antes de 'EVDLV': "Estoy para apoyarla"

Antes de su esperada participación en 'El Valor de la Verdad', Samahara Lobatón se mostró acompañada de sus dos mejores amigos, Jeffrey Constantino y Ángela Alor. Durante la promoción del programa, ambos no dudaron en hacer declaraciones que sorprendieron a la audiencia y adelantaron que la edición de este domingo dará mucho de qué hablar.

Amigos de Samahara sorprenden con revelaciones

Durante la promoción del programa, los amigos de Samahara no se guardaron nada y compartieron detalles que despertaron la curiosidad del público. Jeffrey Constantino fue el primero en hablar y anticipó que la emisión de este domingo prometía momentos impactantes.

"Esta noche he venido a apoyar y que se enganchen con el programa porque está picante", señaló Constantino, generando expectativa sobre lo que ocurrirá en el sillón rojo.

Sin embargo, fue Ángela Alor quien se robó los reflectores con su intervención. La amiga de Samahara, considerada su confidente desde la infancia, hizo una revelación que provocó risas y halagos.

"Yo a Samahara la conozco desde que se comía los mocos y desde que se metía a las discotecas sin tener DNI", dijo entre risas, mientras la protagonista del programa aceptaba las palabras con humor y reconocía la lealtad de su amiga. "Estoy para apoyarla en lo bueno y en lo malo, ella lo sabe", agregó Alor, dejando claro que ha estado junto a Samahara en los momentos más mediáticos de su vida, cuando los titulares y la prensa la han puesto en el ojo público.

Samahara asegura tranquilidad antes de su participación

En la previa de la grabación, Samahara Lobatón fue consultada sobre sus nervios antes de enfrentarse al programa. La joven aseguró que no sentía preocupación alguna, ya que su participación se basará en decir la verdad.

"No me da nervios salir en ningún programa en televisión. Por lo mismo que estoy diciendo la verdad, no estoy nerviosa", afirmó con firmeza, dejando en claro que su confianza le permite mantener la calma frente a las cámaras.

Además, se le preguntó por la segunda participación de su madre, Melissa Klug, en 'El Valor de la Verdad'. Samahara contó que no siguió la transmisión completa, pero sí observó fragmentos del programa a través de TikTok.

"Veo las repeticiones por TikTok (...) sí me pareció bien", indicó, mostrando interés por el desempeño de su madre sin perder el enfoque en su propia aparición.

Con sus amigos apoyándola y una actitud segura, Samahara Lobatón se prepara para enfrentar el sillón rojo sin titubeos. La combinación de revelaciones cómicas, anécdotas personales y la confianza en la verdad promete una edición llena de momentos memorables que captarán la atención del público, reafirmando su presencia en el mundo mediático peruano.