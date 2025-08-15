¿Jefferson Farfán quiso censurar la verdad de Samahara Lobatón en 'EVDLV'? Beto Ortiz lo aclara

Hace unos días, Samahara Lobatón fue anunciada como la nueva invitada en 'El Valor de la Verdad' donde contará todo sobre su vida y lo que sabe de Jefferson Farfán. Aunque hace unas horas, cambiaron su programación por Suheyn Cipriani se creyó que sería por influencias de la 'Foquita'. Ahora, Beto Ortiz salió a aclarar todo.

¿Jefferson Farfán quiso censurar 'EVDLV'?

Hace unas horas, se anunció que este domingo 17 de agosto se haría un capítulo especial donde Suheyn Cipriani respondería a su madre tras su última confesión en 'El Valor de la Verdad'. Como ya se había anunciado a Samahara Lobatón días antes, muchos usuarios en redes sociales pensaron que esta supuesta censura sería ocasionado por Jefferson Farfán.

Como la noticia creció rápidamente por las redes sociales, el conductor del programa salió a aclarar lo que había sucedido realmente con la programación. Beto Ortiz comenta que los rumores de Jefferson Farfán no serían ciertos y que no tendría ningún poder sobre este show.

"He visto con sorpresa y también con humor que hay una cantidad de anuncios en las redes sociales diciendo que Jefferson Farfán habría censurado un capítulo de 'EVDLV', cosa que en verdad es imposible que suceda con todo cariño (...) Este domingo sale 'El Valor de la verdad' de Samahara Lobatón, el señor Jefferson Farfán no es director de 'EVDLV', tampoco es editar de Panamericana Televisión hasta donde yo sé", expresó.

La razón por la cuál se cambió momentáneamente a Samahara Lobatón por las declaraciones de Suheyn Cipriani, se trataría que la modelo quería responder a las declaraciones de su madre. Al final, la joven se arrepintió horas después que salió la promoción del capítulo especial ya anunciado y todo habría regresado a la programación ya determinada.

¡Samahara Lobatón saldrá a contar todo!

Como se anunció hace unos días, la hija de Melissa Klug estará presentándose este domingo en el sillón rojo para contar sobre sus relaciones amorosas. Aunque, también estará revelando las veces en que Jefferson Farfán se habría metido con sus amigas y al parecer, al mismo tiempo con Darinka Ramírez, Delany López y Xiomy Kanashiro.

Samahara Lobatón estará hablando de Jefferson Farfán en sus confesiones de 'El Valor de la Verdad' y aunque lo sacaron por unas horas de la programación, fue por un suceso separado a la 'Foquita'. Beto Ortiz negó que la pareja de Xiomy Kanashiro tratara de censurarlos con un mensaje a su estilo en sus redes sociales.