Gabriela Herrera cuestiona a Melissa Klug por pedido de aumento de pensión a Farfán: "¿Qué comen los niños, oro?"

Melissa Klug ha solicitado un aumento en la pensión de alimentos a Jefferson Farfán, después de ocho años, y la medida ha generado controversia tanto en el espectáculo como en las redes sociales. La cantante Gabriela Herrera cuestionó el pedido de Melissa y, de forma sarcástica, preguntó si sus hijos comen oro.

Gabriela Herrera arremete contra Melissa Klug

Durante una secuencia del programa Ponte en la cola, Gabriela y otras invitadas opinaron sobre diversos temas de coyuntura. Sin embargo, uno de los que más despertó controversia fue el pedido de Melissa a Jefferson Farfán respecto a temas económicos.

"Está perfecto que le pase la pensión por los hijos, pero ¿qué comen los niños, oro? La pensión cada día sube más, cada día son más. Yo siento que hay tantas mujeres que tienen una pensión tan pequeña y que pueden sobrellevar al hijo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Que pase la pensión, sí, pero excesivo, no te pases", indicó.

Otra de las invitadas, Yolanda Medina, también se mostró a favor de Jefferson Farfán, asegurando que las mujeres también deben demostrar que pueden hacerse cargo de sus hijos económicamente. Además, dijo sarcásticamente que Melissa siempre está "de juicio en juicio" y que cada vez pide más dinero.

Finalmente, Daniela Cillóniz se mostró a favor de Melissa Klug, asegurando que la ley indica que, de acuerdo con las ganancias, se debe pasar un determinado monto de pensión alimenticia. "El señor demuestra que tiene prendas de $2.000, entonces tiene para pasarle a sus hijos", sentenció.

Las exigencias de Melissa Klug

El abogado de la 'Blanca de Chucuito' habló con las cámaras de América Hoy indicando que la conciliación que solicitó Melissa viene de un proceso que arrastra desde el 2017. Además, indicó que volverán a citar a Jefferson Farfán para una última conciliación.

"Si es que no asisten a la segunda invitación, lo que corresponde es acudir al Poder Judicial, a fin de que se fije una pensión a favor de sus hijos", dijo Wilmer Arica. Por otro lado, la abogada de Jefferson Farfán contactó a Melissa para indicarle que la citación de conciliación nunca llegó a sus manos, lo cual, a Wilmer, le parece muy extraño.

" Yo, de verdad, de todo corazón espero conciliar . Ya tengo estos procesos que él me ha llenado de procesos judiciales, hace 10 años que vengo batallando muchos juicios y quisiera que este 26, que es la última citación, se pueda llegar a un buen puerto por nuestros hijos", indicó.

Es así que, el debate sobre la pensión solicitada por Melissa Klug a Jefferson Farfán sigue encendiendo opiniones en la farándula. Mientras algunas figuras consideran el pedido excesivo, otras defienden su derecho, generando un nuevo episodio de polémica en el mundo del espectáculo.