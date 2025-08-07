Diego Chávarri desmiente a Onelia sobre la última vez que hablaron: "Yo sí voy a ser sincero"

Diego Chávarri volvió a poner en aprietos a Onelia Molina, ya que la desmintió durante uno de los juegos de 'Esto es Guerra'. El popular 'Diablito' hizo una aclaración sobre la última vez que tuvo contacto con la odontóloga, echando abajo lo que ella había dicho hace unos días.

Diego Chávarri desmiente a Onelia Molina

Diego se sometió a la prueba del 'Espejo de la Verdad' y no tenía idea de las preguntas que iba a formular Matías Brivio. Algunas de ellas estaban relacionadas a Melissa Klug, pero también hubo otras que hablaban sobre su pasada relación con Onelia Molina.

Una de las interrogantes más picantes fue: "¿Cuándo fue la última vez que tuviste algún tipo de comunicación con Onelia Molina?". El conductor le dio la posibilidad de pasar la pregunta si se sentía incómodo, pero Diego mantuvo su posición firme y decidió responderla, no sin antes dejar un mensaje que puso en jaque a la competidora.

" Yo sí voy a ser sincero (...) Creo que la respuesta de Onelia el lunes fue 'ocho o nueve meses atrás', pero no ha sido eso. No me quiero equivocar, pero ha sido hace un par de meses ", dijo.

Diego también agregó que el único motivo por el que tuvieron contacto fue debido a que tenían que solucionar un tema económico y solo se comunicaron a través de algunos correos electrónicos. Además, descartó haber tenido otro tipo de contacto con la novia de Mario Irivarren.

Diego parcha a Onelia y Mario

La noche de ayer, Esto Es Guerra presentó como nuevos jales a Diego y Cathy Sáenz, dos figuras que ya tienen historia en la televisión peruana, especialmente en los realities de competencia. Tras el encuentro en el set con Onelia, Diego fue consultado sobre el tema por una reportera de América Hoy.

"Para mí también fue una sorpresa (haber ingresado a EEG), fueron conversaciones muy rápidas. (¿No hay incomodidad alguna al ver a tu ex?) Para mí, ninguna; no sé si para él (Mario) o para ella. Yo estoy normal. No tengo problemas con ninguna persona", indicó.

En esa misma línea, Diego aseguró que no tuvo ningún problema en estrechar la mano de Mario, aunque advirtió que dará todo de sí en la competencia y no tiene inconveniente en enfrentarse a algún integrante de la pareja.

Con estas declaraciones, Diego Chávarri dejó entrever que la relación con Onelia Molina no terminó en los términos que ella había señalado. Su sinceridad encendió nuevamente la polémica y dejó abierta la posibilidad de que aún existan temas pendientes entre ambos.