Vania Bludau envía tremendo mensaje a Austin Palao tras negar que hubo beso: "Se puede solucionar"

Desde la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, Vania Bludau viene mandándose indirectas con Austin a través de sus redes sociales. Es así como la amiga de la empresaria, le habría mandado una propuesta tras reafirmar que no se dieron un beso.

Vania Bludau manda propuesta a Austin

A través de sus redes, Vania Bludau viene mandando varias indirectas a Austin Palao, que muchos han interpretado como coqueteos. Al parecer, al raíz de la boda de su mejor amiga Alejandra Baigorria, la joven quedó encantada con el hermano de Said.

En las últimas horas, Vania mandó una caja de preguntas para sus seguidores. Es así como recibió la repetitiva consulta si fue beso o no en la boda de Baigorria. Lo primero que dijo fue negar el 'chape', pero que podría remediarlo enviando una fuerte indirecta para Austin Palao.

"Ya, pero hubo beso ¿o no?", le preguntó un seguidor de la joven modelo. Ante ello, Vania Bludau respondió: "Yo creo que no, pero se puede solucionar".

Austin no descarta una relación

Durante la entrevista, el reportero le pregunta si realmente hubo beso o no con Vania Bludau. Ante esto, el exchico reality trató de no responder afirmando que se encontraban apurados y le decía a su amigo que cerrara la puerta del carro, pero ante la insistencia, logró responder.

Es consultado si podrían ser más que amigos en un futuro cercano debido a las indirectas que ambos se han lanzado en redes sociales a través de una canción. Finalmente, Austin Palao afirma que la amiga de Alejandra Baigorria es muy linda y no descartaría nada.

"¿Habría algo con Vania, Austin?", fue la pregunta del reportero y Palao respondió: "Mira Vania es una chica muy linda y tenemos amigos en común, ya está. (podría haber un beso en algún momento?) No sé, el futuro es incierto. (¿Qué te parece Vania?) una chica muy linda ¿tendrías algo con ella?".

Al parecer, ambos se encuentran en medio de coqueteos en las redes sociales y generando movimientos en redes sociales, ya que sus seguidores quieren saber si se animan a iniciar una relación sentimental.

Vania Bludau acaba de mandar una fuerte propuesta a Austin Palao afirmando que no se dieron un beso, pero que podrían solucionarlo. Es así como también, el hermano de Said no descartó tener algo más con la amiga de Alejandra Baigorria. Solo queda esperar si se volverán a reencontrarse.