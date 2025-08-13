Anthony Aranda responde sobre presunto embarazo de Melissa Paredes: "Tenemos planes, estamos felices"

Desde hace meses, Melissa Paredes afirmó que su esposo Anthony Aranda quiere tener un hijo y estarían entre sus planes hacerlo. Tras las reciente imágenes en redes, se cree que la actriz estaría embarazada y el bailarín sale a responder.

Anthony Aranda responde sobre el supuesto embarazo de Melissa

Por medio de una entrevista con 'Más Espectáculos', el bailarín Anthony Aranda reveló sobre los fuertes rumores de embarazo de Melissa Paredes. Hace unos días, la modelo celebró su cumpleaños por todo lo alto con varios días de celebración y en los videos se menciona a un 'bebé'. Además, varios seguidores comentaron que tendría una 'pequeña pancita' que la delataría.

Ante esto, el esposa de la actriz salió a responder: "Mira, nosotros cuando tengamos algo que anunciar, no vamos a tener ningún problema en anunciarlo, en el momento que nosotros creamos conveniente. Así que me quedo con eso. Nosotros tenemos planes y estamos felices. Nosotros tenemos planes de hace mucho tiempo, así que no hemos revelados exactamente si lo estamos buscando en este momento, en nuestros planes está, así que estamos felices".

Es así como el artista es consultado si están pensando que Melissa Paredes salga embarazada para el 2026. Aranda menciona que eso sería una fecha más acertada, ya que cada decisión tomada como pareja lo han tomado con mucha seriedad y tiempo planificando.

"¿Están pensando para el 2026?", le pregunta el reportero, y Anthony responde: "Si lo estamos calculando para esa fecha. La verdad que el paso que hemos hecho en nuestro matrimonio lo hemos hecho a consciencia".

¿Fueron a clínica de fertilidad?

Así mismo, el tiktoker José Pastord recibió una imagen donde se le puede observar a la pareja entrando a una clínica de fertilidad. Esto puede significar dos cosas: una que estarían en planificación de su próximo hijo juntos, como lo mencionaron, o ya actriz ya estaría en la dulce espera y estaría siguiendo sus controles.

Esta no es la primera vez que la modelo es relacionada con un embarazo ya que cada ciertos meses reavivan estos rumores por las declaraciones de ellos, de querer tener otro hijo y agrandar a la familia.

Aunque muchos seguidores creen que Melissa Paredes ya estaría embarazada, ahora el bailarín Anthony Aranda ha salido a aclarar que están en sus planes tenerlo. Dejando en claro que la actriz aún no estaría embarazada y cuando lo esté, lo anunciarán en el debido momento.