¡Nueva etapa!

Ricardo Mendoza sorprende con confesión sobre su bebé tras la 'ruptura' de su compromiso

Ricardo Mendoza hizo una fuerte confesión sobre las noches sin dormir junto a Katya Mosquera tras el nacimiento de su bebé, luego de revelar que su compromiso se había 'roto'.

Ricardo Mendoza revela cómo su bebé con Katya Mosquera cambió su vida.
Ricardo Mendoza revela cómo su bebé con Katya Mosquera cambió su vida. (Composición Karibeña)
10/03/2026

Ricardo Mendoza sorprendió al hacer una confesión sobre su nueva etapa como papá con Katya Mosquera, luego de revelar que su compromiso se había 'roto'. En redes sociales, llamó la atención al compartir una divertida anécdota sobre cómo su bebé ha cambiado su rutina de pareja.

Ricardo Mendoza se confiesa tras 'ruptura' de compromiso 

El comediante Ricardo Mendoza, conocido por el programa "Hablando Huevadas", contó que su compromiso con Katya Mosquera se 'rompió'. El humorista explicó que la 'ruptura' tuvo que ver con un problema con el anillo de compromiso, el cual tuvo que ser cortado en plena Navidad por una emergencia. A pesar del incidente, la pareja sigue unida y disfrutando de su nueva etapa como padres.

Más allá de esta divertida anécdota, el comediante también ha enternecido a sus seguidores al mostrar cómo vive su nueva etapa como padre. Hace poco compartió en redes sociales un video donde aparece preparando la fórmula y alimentando a su bebé recién nacido. En el clip se le ve totalmente concentrado en la tarea. En la publicación también contó lo demandante que puede ser cuidar a un recién nacido.

"Por fin se durmió. Está tomando fórmula y pecho; es lo que recomendó el doctor. Qué bestia, cómo se alimentan estos pequeños 'Homo-casi-sapiens'. Hay que tanquearlo bien para que se duerma y luego uno duerma también. Si él duerme, yo duermo. Si él sueña, yo soy feliz", escribió.

El humorista también compartió una confesión que muchos padres primerizos entienden perfectamente: el cansancio de las noches sin dormir. Con su clásico estilo bromista, Mendoza le hizo un pedido a su pequeño hijo.

"Duerme hijito, por favor, te lo rogamos todos. Papá y mamá quieren dormir (también hacer otras cosas, pero aún no estás listo para esa conversación)", comentó.

¿Otro bebé? Ricardo Mendoza revela que quiere tener una niña con su pareja: "Estamos conversando"
El día que el anillo terminó reventado

Durante una entrevista en el pódcast de Magaly Medina, Ricardo Mendoza relató el curioso episodio que vivieron él y su pareja mientras ella estaba embarazada. Según contó, todo ocurrió cuando estaban celebrando Navidad en casa de su familia. En ese momento, Katya empezó a sufrir hinchazón en las manos debido al embarazo.

"En Navidad, rompimos nuestro compromiso. (En Navidad) fuimos a la casa de mi mamá, ya embarazada Katya lógicamente y ocurre la hinchazón", relató el comediante.

El problema fue que el anillo ya no podía salir de su dedo. La inflamación era tanta que tuvieron que buscar ayuda de inmediato. Los bomberos finalmente tuvieron que intervenir para poder retirar el anillo sin que Katya se lastimara.

"Esa Navidad tuvimos que ir de emergencia a los Bomberos... ¡para que le cortaran el anillo!", explicó Mendoza. "Lo reventaron, está reventado el anillo", contó el humorista.

Fiel a su estilo, Ricardo no perdió la oportunidad de bromear incluso en medio del momento. Tomó la situación con mucho humor.

"Le dije 'mi amor, Feliz Navidad, se acabó nuestro matrimonio, nos liberamos'. 'Gracias' le dije al bombero", recordó entre risas.

El curioso incidente con el anillo no cambió los planes de Ricardo Mendoza y Katya Mosquera. De hecho, el comediante contó que ya mandó a hacer un nuevo anillo para su pareja. 

En conclusión, más allá de la curiosa historia del anillo, Ricardo Mendoza dejó ver el lado más sincero de su vida: su nueva etapa como papá. Entre bromas, noches sin dormir y momentos tiernos con su bebé, el comediante ha mostrado que está disfrutando al máximo la paternidad junto a Katya Mosquera, compartiendo con sus seguidores las alegrías y retos de esta nueva experiencia familiar.

