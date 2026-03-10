Yahaira Plasencia reveló detalles de su relación con Luis Fernando Rodríguez: "Estoy pasando una etapa super bonita"

Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores al compartir cómo celebró el Día Internacional de la Mujer junto a su pareja, Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'Don Diablo'. Ahora la intérprete de salsa sorprendió al revelar que más allá de los regalos materiales, valora los gestos mostrando la etapa positiva que atraviesa en su vida personal y profesional.

Detalles del regalo y su relación con Don Diablo

En una reciente entrevista para el programa "América Hoy", Yahaira explicó que el empresario le obsequió una cadena de oro y unos lentes de la marca Prada. Sin embargo, la cantante destacó que lo más importante fue el mensaje que acompañaba los regalos.

"Lo que menos importa es lo material, lo más bonito es lo que decía la cartita. No es una cadena de la marca Prada, es simplemente de oro, la caja es de unos lentes que me regaló", señaló.

La salsera también se refirió al inicio de su relación con Don Diablo y a la tranquilidad que siente en este momento de su vida. Según Yahaira, su vínculo comenzó como una amistad que fue evolucionando de manera natural.

"Estoy pasando una etapa super bonita, tranquila, proyectada en mis conciertos y en lo que se viene. Estoy pasando por un momento muy chévere y también super enfocada en lo mío. Yo creo que todo empezó de una manera como amigos y todo se fue dando. Estoy en una etapa bonita, en paz y tranquila", explicó.

@rkt696 YAHAIRA HABLA DE SU RELACIÓN CON LUIS FERNANDO ♬ sonido original - rkt696

Gira internacional y apoyo de Luis Fernando Rodríguez

Hace unas semanas, Yahaira fue vista junto a Luis Fernando Rodríguez recorriendo un conocido centro comercial en Miami. Además, ambos participaron en el Festival Salsero del Amor, donde Don Diablo compartió con la familia de la cantante y la artista tuvo la oportunidad de presentarse junto a grandes exponentes de la salsa.

"El festival del amor fue en Miami el 20 de febrero con Roberto Blades, con Hildemaro, con El Canario. Ha sido increíble, pude conversar un poco con ellos. El Canario me felicitó por el show, pude hablar con Roberto que está en Miami. Un buen momento poder conversar con grandes del género y compartir escenario con ellos ha sido una experiencia inolvidable, bien bonita", comentó la artista, sin referirse directamente a Rodríguez.

En paralelo, "La Patrona" continúa activa en plataformas digitales con sus "Live Sessions" todos los viernes a través de YouTube. Según explicó, prepara nuevas colaboraciones con reconocidos artistas peruanos.

"Estamos lanzando cada viernes música en mi Live Session. Hemos lanzado canciones con César Vega, con Amor Rebelde, pero viene con Amy Gutiérrez, Orquesta Bembé, con Marco Antonio y me encanta compartir con mis colegas", anunció entusiasmada.

En conclusión, Yahaira Plasencia demuestra que combina éxito profesional con estabilidad personal. Mientras disfruta de la compañía de Don Diablo y de un momento de paz en su vida privada, la cantante sigue consolidando su carrera musical con conciertos, festivales y lanzamientos digitales.