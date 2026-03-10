Pamela López sorprende al cantar "No me voy a casar" frente a Paul Michael: ¿Indirecta?

En "Mande quien mande", Pamela López impactó al cantar a todo pulmón una parte de la canción "Este año no", cuya letra habla de alguien que no quiere casarse. Lo que llamó la atención fue que lo hizo justo cuando estaba presente Paul Michael, su actual pareja.

Pamela López canta "No me voy a casar" frente a Paul Michael

Un momento inesperado se vivió en el programa "Mande quien mande" cuando Pamela López sorprendió a todos al cantar parte de una canción que habla de no querer casarse. Lo curioso fue que lo hizo mientras estaba presente su pareja, Paul Michael, lo que generó risas, bromas y muchas miradas en el set.

Todo ocurrió durante la presentación de la agrupación La Combinación de La Habana, que llegó al programa para interpretar su tema "Este año no". Como suele pasar en estos shows, los invitados también se animaron a cantar y bailar junto a los músicos. En medio del ambiente de fiesta, Pamela López cantó desde su sitio y a todo pulmón la canción

"Ni a la buena, ni a la mala, yo no me voy a casar. Ni a la buena, ni mucho menos la mala. Yo no me voy a casar", entonó Combinación de la Habana y la empresaria desde su lugar frente a todos.

09.03.26 | Pamela López sorprende al cantar "No me voy a casar" frente a Paul Michael. Fuente: Mande quien mande

La escena no pasó desapercibida para los conductores, especialmente para La Carlota, quien se sorprendió por la fuerza con la que Pamela cantaba la letra. Las palabras de la conductora generaron aún más bromas en el set.

"Había una persona que lo cantaba con una potencia: 'Ni a la buena ni a la mala, yo no me voy a casar'. Era una locura, gritaba como una loca", comentó entre risas.

Conductores bromean con la situación

El momento se volvió más divertido cuando La Carlota insinuó que Pamela estaba demasiado emocionada con la presentación del grupo. Pamela no dudó en responder y explicó que su reacción se debía simplemente a que le gusta la música de la agrupación.

"Al margen de eso, salió La Combinación y te emocionaste", dijo La Carlota. "Claro, cómo no me voy a emocionar, si es la Combinación de la Habana, pues", respondió con una sonrisa.

Sin embargo, La Carlota siguió con las bromas en referencia a Paul Michael. Pamela respondió sin problema y mantuvo el buen humor. La conversación continuó cuando La Carlota preguntó si Pamela conocía a alguien de la agrupación. Fue entonces cuando Pamela respondió y presentó a Paul.

"¿Es por la Combinación o por la combinación que hay con alguien de la Habana?", preguntó en tono divertido. "Por las dos cosas pues, las dos cosas fluyen", dijo entre risas. "¿Conoces a alguien de la Combinación de la Habana?", lanzó. "Los conozco a todos. Bueno, les presentó a Paul Michael, nuevo integrante de Combinación de la Habana", dijo señalando a su pareja.

En ese momento, Paul Michael levantó las manos con entusiasmo, se acercó a Pamela y se abrazaron. El cantante también se sumó a la broma.

"Un gusto señorita Pamela, qué hermosa es usted", comentó el cantante como si recién la estuviera conociendo.

En conclusión, Pamela López sorprendió al cantar a todo pulmón una parte de la canción "Este año no", cuya letra habla de no querer casarse, justo frente a su pareja Paul Michael. Aunque el momento llamó la atención en el set, todo terminó entre risas y bromas, dejando una escena divertida que no pasó desapercibida para los conductores ni para los seguidores del programa.