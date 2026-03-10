Exsaliente de Gustavo Salcedo reacciona tras imágenes de él con Maju Mantilla de viaje: ¿Qué dijo?

La joven veterinaria María Pía Vallejos reapareció ante las cámaras luego de que se difundieran imágenes que muestran a Gustavo Salcedo junto a Maju Mantilla disfrutando de un viaje. Las fotografías, que se viralizaron en redes y programas de espectáculos, reavivaron las especulaciones sobre la relación entre la exreina de belleza y su esposo.

Exsaliente de Gustavo Salcedo reaparece tras viaje con Maju Mantilla

Las cámaras de Magaly TV: la firme interceptaron a Vallejos cuando se encontraba a bordo de su motocicleta para obtener su versión sobre la reciente aparición pública de la pareja. El momento ocurrió en medio del revuelo mediático por las imágenes de Salcedo y Mantilla viajando primero a Paracas y luego, aparentemente, al extranjero.

Las recientes fotografías de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla en el aeropuerto, donde aparecen cercanos, volvieron a poner el tema en el centro de la conversación en redes. La situación cobró mayor relevancia porque meses atrás el nombre de María Pía Vallejos se hizo público tras ser captada con el empresario en un episodio que generó fuerte polémica mediática.

Ahora, tras la aparición de nuevas fotografías que muestran la aparente cercanía entre Mantilla y Salcedo, el programa buscó la reacción de Vallejos, ya que hasta hace no mucho era la saliente oficial del deportista. Al ser consultada por la reportera, la joven respondió de manera breve y con evidente incomodidad.

"Yo no tengo que aclarar nada", expresó antes de retirarse del lugar y continuar su camino.

Pareja de esposos es captada en Paracas y aeropuerto

En la más reciente emisión del programa Q' Bochinche, el tiktoker Ric La Torre mostró fotos donde se observa a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo disfrutando de un viaje que habrían realizado el sábado 7 de marzo. Las imágenes, tomadas en un hotel de Paracas, muestran a la pareja en la piscina en actitud cercana y relajada.

"Una de mis chismosas había estado en Paracas Luxury y se había encontrado a Maju con Gustavo Salcedo. La información que tenemos es que los han visto con uno de sus hijos; al otro no se le vio, pero se les vio de manera cómplice y amena", explicó Ric La Torre durante el programa.

Además, se difundió otra fotografía donde ambos aparecen en lo que sería el Aeropuerto Jorge Chávez, lo que indica que el viaje no solo incluyó tiempo de descanso, sino también traslados posiblemente hacia Colombia.

Aunque los detalles exactos del viaje aún no se conocen, la cercanía entre ellos ha generado rumores sobre una reconciliación. Por el momento, ni Maju Mantilla ni Gustavo Salcedo se han pronunciado sobre el tema, lo que ha provocado diversas reacciones entre sus seguidores.

Por ahora, ni Maju Mantilla ni Gustavo Salcedo han ofrecido declaraciones para aclarar la naturaleza de su relación tras la difusión de las imágenes. Mientras tanto, la reaparición de María Pía Vallejos y su breve respuesta mantienen el tema en el centro de la conversación mediática, con seguidores atentos a nuevos pronunciamientos.