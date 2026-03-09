Rosángela Espinoza afirma que Patricio Parodi estaría celoso: "Soy su crush desde hace años"

Desde hace varios años, Rosángela Espinoza y Patricio Parodi han sido relacionados de manera romántica, pero nunca han tenido una relación amorosa. Entre uno de sus enfrentamientos, la chica reality señala que el 'Pato' solo estaría mostrando sus celos.
¿Patricio Parodi celoso?
En el último programa de 'EEG', Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se enfrentaron nuevamente como casi todos los programas molestándose de que uno quiere al otro. Ahora, la chica reality ha señalado que la actitud del 'Pato' demostraría que anda celoso porque graba contenidos con otros compañeros, menos con él.
Además, afirma que siempre ha cuidado su vida privada y siempre la han molestado con varias personas. Aunque afirma entre bromas que siempre ha sido el 'crush' de Parodi.
"Yo soy su crush desde hace años, lo que pasa es que él está celoso. Que me vio besando con tal o sea con todos los que grabo contenido con Raúl, Leandro ha pasado algo, o sea es algo increíble. Yo soy una mujer como ustedes me ven tal vez me molestaran con puro feos, pero que en realidad, con respecto a mi vida privada, yo siempre lo he cuidado", expresó.
¿Rosángela Espinoza le escribe al 'Pato'?
Durante la entrevista, la joven también decidió responder a la acusación de su compañero de que le habría escrito por WhatsApp para reclamarle de algo relacionado con Flavia López tras coqueteos también en 'Esto es Guerra'.
Ante esto, la joven señala que no sería así y reta al chico reality a que muestre las pruebas de tales conversaciones recientes como se refiere. Aunque ella señala que la actitud del 'Pato' se trataría porque lo rechazó en aquella ocasión.
"Si él dice que hay unos chats, que le escribo por interno entonces que saque las pruebas. Yo no le escribo a Patricio, si él dice que le escribo por WhatsApp, lo invito en el programa o donde sea saque los chats tal vez recientes que le he escrito para que diga así. Como lo chotee, seguro soltó esa payasada que al final no me gusta, porque soy una persona sincera", agregó.
De esta manera, Rosángela Espinoza deja en claro que no tiene interés en Patricio Parodi, pero que él estaría mostrando celos porque graba con otros compañeros. Además, de que siempre habría el 'crush' del 'Pato' desde hace muchos años atrás desde que eran vinculados de forma romántica en el set del programa.