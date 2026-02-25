Monserrat Seminario anuncia acciones legales tras rumores de infidelidad a Melcochita: "Protegeré mi reputación"

La relación entre Monserrat Seminario y el comediante Pablo Villanueva Melcochita vuelve a los titulares tras la revelación de una presunta infidelidad de la aún esposa con un amigo cercano de la familia, Eduardo Cárdenas. Ante la polémica, Seminario se pronunció oficialmente para aclarar su posición y defender su honor.

Seminario advierte acciones legales y defiende su reputación

Frente a la ola de especulaciones, Monserrat Seminario envió un comunicado a los medios en el que advierte que tomará medidas legales contra quienes la difamen. En el documento, la exesposa de Melcochita expresó que los comentarios sobre su vida privada afectan no solo su honor y reputación, sino también su bienestar emocional y el de sus hijas.

"En estas últimas semanas se viene viralizando, publicando y realizando una serie de programas en función a mi vida privada, pretendiendo poner en tela de juicio mi honor y mi reputación, el cual viene afectando mi estado emocional y la de mis descendientes", indicó al inicio de su comunicado.

Seminario también denunció que la difusión de información sobre su separación ha generado críticas inapropiadas, bullying y acoso constante. Por ello, solicitó que se abstengan de continuar con estas acciones, advirtiendo que tomará las acciones legales necesarias para proteger su salud mental y la de sus hijas.

"Están generando comentarios inapropiados, bullying y acoso de todo tipo, por lo que, en ese sentido solicito abstenerse de continuar ejecutando actos que afectan mi condición de mujer y madre, caso contrario iniciaré las acciones legales que correspondan a fin de evitar el atentado sistemático en contra de mi salud mental", especificó.

La comunicante remarcó que cualquier conflicto con Melcochita se resolverá en estricta privacidad, conforme a la ley, garantizando la protección de sus derechos y los de sus hijas.

"Finalmente anoto que, en caso de persistir las acciones que perjudiquen mi derecho frente a conductas inapropiadas, lo haré en el marco de mi estricto derecho a garantizar mi honor y reputación, como la de mis hijas, y en cuanto al conflicto familiar existente con mi todavía cónyuge Pablo Villanueva Branda, se realizará ello en estricto privado y cumplimiento de la ley que garanticen mi derecho", concluyó.

Hijas de Melcochita reaccionan y defienden versión familiar

Tras el pronunciamiento de Seminario, las hijas de Melcochita, Yessenia y Susan Villanueva, se pronunciaron criticando la versión de la aún esposa de su padre. Según ellas, la supuesta infidelidad ya se habría difundido en redes sociales, e incluso señalan que la misma Seminario compartió material relacionado con los hechos.

"Ese video está en todas las redes, no es que solamente nosotros lo tenemos. Ella le escribió a mi papá que de un beso pasó a más. Es más, yo le escribí al hombre porque ni yo sabía que lo tenía en mi WhatsApp; entonces, cuando le escribí le dije 'por qué has hecho esto' y él me dijo que en el video sale arrugado y que fue su ex la que mandó ese video", señaló Susan Villanueva, sin negar la presunta infidelidad.

En conclusión, La controversia mantiene a la opinión pública atenta a cada nuevo detalle, mientras Seminario insiste en la protección de su vida privada y la de sus hijas, y las hijas de Melcochita defienden la versión familiar frente a la exposición mediática.