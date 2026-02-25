Hijas de Melcochita exponen supuesta infidelidad de Monserrat con amigo de la familia: "Hay muchos videos"

La relación entre Monserrat Seminario y el comediante Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, vuelve a generar titulares luego de que el humorista confirmara el fin de su matrimonio tras más de 17 años. Ahora, la familia del cómico expuso un presunto motivo detrás de la ruptura: una infidelidad por parte de la aún esposa del comediante.

Exponen presunta infidelidad de Monserrat Seminario

En exclusiva para el programa de Magaly Medina, Susan Villanueva, hija de Melcochita, compartió imágenes que supuestamente muestran a Monserrat Seminario junto a Eduardo Cárdenas, un amigo de la familia con quien habría tenido un vínculo sentimental.

"Nos comunicó por qué había sido la ruptura, fue una infidelidad. Este es el video. Él se llama Eduardo, pero de cariño le dice Lalo. Hay muchos videos que él sale compartiendo con ellos dos, eso fue en el 2023. Fue hace más de dos años", señaló Susan en declaraciones al programa de la 'Urraca'.

La hija del humorista indicó que empezaron a sospechar tras los comentarios que surgieron en los en vivos de Monserrat en TikTok. Diversos usuarios sugirieron investigar a un hombre llamado Eduardo, residente en Virginia, lo que llevó a la familia a indagar más a fondo.

"Cuando ella sacó sus en vivos, la gente empezó a escribir en los comentarios: 'Averigua de un tal Eduardo que vive en Virginia, es su marido'. Es ahí donde nosotros empezamos a investigar, pensábamos que era IA. Ella le pone: 'Solo fue beso, de otra cosa no pasó nada'", indicó.

Además, el programa mostró una conversación entre Susan y Eduardo Cárdenas, donde él parece admitir el vínculo con Monserrat.

"(La loca ya admitió el video) Yo no recuerdo y ya sé quién les dio el video, solo que salgo muy arrugado, fue mi ex de Perú. Quizás quería ganarse algo", dijo en el chat.

¿Monserrat se quería fugar?

Susan Villanueva también reveló que su madre había planeado fugarse con Eduardo, aunque la situación no se concretó. Según contó, Monserrat habría intentado escapar en dos ocasiones y dejó a sus hijas al cuidado de la empleada doméstica, pero finalmente Cárdenas la engañó y huyó solo.

"Ella salía con él, compartía, estaban en el carro de mi papá. Ella trató de fugarse 2 veces con él, pidió un dinero para hacer los trámites. Iba a dejar a las hijas en casa de la empleada, se iba a fugar con él, pero él se fugó solo", concluyó Susan, describiendo los momentos de tensión y traición que rodearon la relación.

En conclusión, la ruptura entre Monserrat Seminario y Pablo Villanueva Melcochita suma un nuevo componente: la presunta infidelidad que la familia del humorista asegura haber comprobado. Entre videos, testimonios y audios, la historia evidencia los conflictos que llevaron al fin de un matrimonio de más de 17 años.