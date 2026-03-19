Melcochita aclara polémica con Monserrat Seminario tras denuncias: "La realidad es otra"

Desde que Pablo Villanueva, conocido como "Melcochita", anunció su separación de Monserrat Seminario, la relación entre ambos ha estado marcada por disputas legales relacionadas con su ruptura y el bienestar de sus hijas. En medio de este escenario, el reconocido comediante decidió pronunciarse públicamente para aclarar su situación actual.

Melcochita evita polémicas y prioriza el futuro

Durante una entrevista en el programa "Arriba Mi Gente", Melcochita abordó el tema con cautela. Aunque reconoció la tensión que atraviesa con su aún esposa, dejó en claro que no desea profundizar en los conflictos ni alimentar enfrentamientos mediáticos.

En sus declaraciones, el artista optó por enfocarse en lo que viene y dejar atrás los problemas personales. Aseguró que no hablará negativamente de Monserrat Seminario, resaltando el rol de ella como madre de sus hijas.

"Lo material se consigue ya no quiero hablar mal de una dama por que como siempre digo es madre de mis hijos y no quiero seguir en esta ruta. Eso es el pasado lo que importa es lo que sigue", expresó.

Asimismo, Melcochita adelantó que pronto deberá regresar a Estados Unidos, donde mantiene compromisos laborales y reside junto a sus hijas mayores. El comediante explicó que su reciente visita al Perú respondió a la necesidad de resolver asuntos pendientes relacionados con propiedades.

"Tengo que regresar por que tengo contrato solo vine par pagar los temas de las casa...Yo no toco ni con una uña a la mujer, todo esta que lo ve el abogado para llegar a un acuerdo pacíficamente. Me pueden acusar de muchas cosas pero la realidad es otra", afirmó, rechazando de manera tajante las acusaciones en su contra.

Defensa legal y proceso judicial en curso

Por su parte, el abogado de Melcochita, Ysrael Castillo, brindó detalles sobre el estado actual del proceso legal que enfrenta su representado. Según explicó, el caso incluye denuncias por abandono de hogar y presunta violencia psicológica, las cuales ya siguen su curso en las instancias correspondientes.

"La parte social ya sabemos que ha habido un tmea de adulterio. En la parte legal el señor se retira el día 30 de enero tras discutir con su pareja y le ponen una denuncia por abandono de hogar y después le pone una denuncia por violencia psicológica. Esa denuncia estuvo avazando y tenemos audiencia el día 19", indicó el letrado en le programa.

Castillo también precisó que ambas partes deberán participar en una audiencia de conciliación, donde se buscará llegar a acuerdos sobre la pensión y la tenencia compartida de las menores. Este proceso resulta clave para definir los términos de la separación y garantizar el bienestar de las hijas de la expareja.

El conflicto entre Melcochita y Monserrat Seminario continúa en el ámbito legal mientras ambas partes buscan resolver sus diferencias. El comediante mantiene un discurso conciliador y se enfoca en su familia y trabajo. El proceso sigue en audiencias y aún no tiene un desenlace, pero mantiene la atención pública.