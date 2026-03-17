Melcochita asegura que Deysi Araujo lo buscó tras su ruptura: "Hasta ahora está templada"

El querido comediante Melcochita vuelve a estar en el centro de la atención, pero esta vez por su vida personal. Tras su reciente separación de Monserrat, el artista contó que varias mujeres lo han buscado, y una de ellas sería la exvedette Deysi Araujo.

Melcochita dice Deysi Araujo está "templada" de él

Todo comenzó cuando Magaly Medina le preguntó directamente a Melcochita si Deysi Araujo lo estaba llamando. El comediante respondió con tranquilidad y recordó cómo conoció a la exvedette. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que dijo después sobre los sentimientos de Deysi. Contó que entre ambos hubo un acercamiento que habría marcado la situación.

"Mme han dicho que Deysi Araujo te está llamando", dijo Magaly. "No, yo la conocí cuando estivo en la casa de Magaly que fue un golazo", comentó el humorista y añadió: "Tiene que volver a hacer la casa y vas a verla de nuevo para que veas lo que va a pasar. Tú sabes que la Araujo se templó de verdad". "Porque le di unos besos con lenguaje", confesó. "Pensé que era mentira", dijo Magaly.

Melcochita continuó con su estilo divertido y explicó cómo tomó la situación. Sorprendió al confesar que ella estaría "templada" hasta ahora.

"Yo le digo: 'Oye, ¿qué te pasa, hermanita?' Se puso celosa. 'Oye, ¿qué te pasa? Ha sido un vacilón, vas a aprender. Está bien que tenga mi perfil romano, pero tiémplate de otro'. Hasta ahora está templada", señaló en "Magaly TV La Firme".

El humorista también dejó en claro que no ha sido la única persona que se ha comunicado con él tras su separación. Según contó, varias mujeres lo han contactado ahora que está soltero.

"Me han llamado. Tres. ¡Me han llamado! No solamente. "Oye, Melcocha estás soltero". Yo sé", dijo entre risas.

Sobre Susy Díaz y su fama de mujeriego

Estas declaraciones generaron sorpresa y también comentarios en redes sociales. Durante la entrevista, Magaly también le preguntó por otras figuras del espectáculo, como Susy Díaz. Sin embargo, Melcochita aclaró que con ella solo mantiene una amistad. El comediante también recordó que siempre ha tenido cercanía con varias figuras del medio.

"(¿Susy Díaz?) No, ella nunca. Ella ha sido mi amiga toda la vida", afirmó. "Siempre en la farándula tenía mis cuestiones porque por eso paraban conmigo", comentó.

Finalmente, Melcochita fue consultado sobre su fama con las mujeres, algo que tomó con humor, fiel a su estilo. La conductora no dudó en bromear con su respuesta.

"¿Tú has sido mujeriego?", preguntó Magaly. "No, he sido zanahoria", respondió con sarcasmo. "Ah, o sea que ha sido terrible", dijo la periodista. "Bravo", contestó Melcochita.

En conclusión, Melcochita sorprendió al contar que Deysi Araujo lo llamó tras su separación de Monserrat Seminario. Incluso aseguró que la exvedette está "templada" hasta ahora de él. Pese a su ruptura, su estilo directo, sus anécdotas y su sentido del humor siguen conquistando al público. Y ahora, con estas revelaciones sobre su vida sentimental, el comediante vuelve a estar en boca de todos.