Onelia Molina se daría una oportunidad en el amor tras beso con Kevin Díaz: "Alguien que me enamore"

El beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz ha causado un gran revuelo en el programa 'Esto es Guerra' y en las redes sociales. Ahora, la joven ha señalado que está dispuesta a conocer nuevas personas y que alguien capaz pueda enamorarla.

Onelia Molina dispuesta a abrir su corazón otra vez

Como se recuerda, Onelia Molina decidió no iniciar ninguna relación y cerró las puertas al amor desde que terminó con Mario Irivarren tras el ampay en Argentina donde le fue infiel besando a dos mujeres. Esto hizo que la joven se mostrara muy dura en sus próximos sentimientos.

A pesar de que fue vista en muchas ocasiones con Kevin Díaz, ella seguía manteniendo firme su postura. Es así como después del tremendo beso que se dieron hace unos días, el pensamiento de la joven ha cambiado y está nuevamente dando una oportunidad en el amor, según dijo en el programa 'EEG'.

"Mis puertas no están cerradas, están abiertas para lo que venga, para los viajes, para salir, para conocer. Yo soy una persona soltera. Para conocer, aún no quiero una relación claramente, no estoy lista para una relación, pero ya no me cierro a conocer a alguna persona de repente alguien que me enamore, no sé", señaló.

¿Qué dijo Kevin Díaz?

Por su parte, el chico reality señaló que efectivamente sí estaría ilusionado en conquistar a la joven odontóloga y que al parecer, estaría dando frutos la atención que le ha dado y la paciencia que ha tenido para poder estar con ella.

"Muy aparte, Katia, yo sé que todo el público y mucha gente que nos ve, nos quiere ver juntos y nos vinculan constantemente. Creo que todo va a su ritmo y momento (O sea, tú tienes esperanzas) Claramente sí, las esperanzas son lo último que se pierde", declaró.

Después de eso, Onelia Molina comenta que si alguien realmente quiere algo, que le cueste. Expresando así que no se dejaría fácilmente conquistar, ya que ha pasado por una relación amorosa nada buena con su ex Mario Irivarren, pero al parecer el venezolano estaría conquistándola poco a poco.

De esta manera, el beso entre Kevin Díaz con la odontóloga ha causado no solo revuelo en el programa de TV y demás canales, sino también el corazón de la chica reality. Ya que Onelia Molina ha expresado que las puertas para conocer personas de una manera más cercana están abiertas y que alguien podría llegar a enamorarla.