Padre de Said Palao quiere ir a una despedida de soltero en yate: "Le diré a Mario que me invite"

Como se conoce, Said Palao y Mario Irivarren llamaron la atención hace más de un mes por el polémico ampay en Argentina durante una despedida de soltero en yate a pesar de tener pareja. Ahora, el suegro de Alejandra Baigorria sorprendió al comentar sobre este ampay señalando que le gustaría ir.

Padre de Said Palao sobre ampay

Durante un evento social, el padre de Said Palao reapareció después de mucho tiempo respondiendo a los cuestionamientos sobre el ampay de su hijo en Argentina durante una despedida de soltero en un yate con mujeres, a pesar de estar casado con Alejandra Baigorria.

Ante eso, el recordado 'Thanos' ha señalado que nunca ha asistido a una despedida de soltero y menos en un yate. Además, manda tremendo mensaje señalando que a la próxima le pedirá a Mario Irivarren que lo invite.

"¡Puedes creer que nunca he ido a un yate! Ni conozco el yate... la gente puede ir a donde quieran, no tienen que estigmatizar a las personas. A Mario le voy a decir que me invite, ¿Cómo me pueden dejar así?", declaró.

Así mismo, al ser consultado sobre la posible reconciliación de su hijo con la empresaria, el padre prefiere no dar detalles y afirma que los terceros salen sobrando en problemas de dos.

Son temas personales donde los terceros sobran, eso está demás... aparte hay que ser respetuosos con las personas y no ser metiches

Afirma que aconsejó a su hijo

Todos ya somos personas adultas y somos responsables y nos valemos por nosotros mismos. Sí le he dado consejos, que entrene, que cocine bien y que se porte bien