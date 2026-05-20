Alejandra Baigorria descarta embarazo tras viaje con Said Palao: "Vamos a ir paso a paso"

Alejandra Baigorria regresó al Perú luego de pasar varios días en Sudáfrica junto a su esposo Said Palao y la hija menor de él. A su llegada al aeropuerto, la empresaria fue abordada por la prensa y no pudo evitar ser consultada sobre la posibilidad de convertirse en madre tras el reciente viaje familiar.

¿Alejandra Baigorri y Said Palao se convertirán en padres?

Alejandra Baigorria viajó a Sudáfrica por motivos laborales relacionados con actividades sociales y, días después, Said Palao se reunió con ella junto a su hija. Durante su estadía, la pareja compartió varios momentos familiares, incluido un safari.

Las imágenes llamaron la atención porque evidenciarían que ambos dejaron atrás las recientes polémicas generadas tras el ampay del 'Samurai' en Argentina, donde fue visto en un yate acompañado de amigos y varias mujeres.

A su regreso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la pareja fue abordada por la prensa. Durante la conversación difundida por 'Arriba Mi Gente', Alejandra Baigorria fue consultada sobre la posibilidad de haber regresado embarazada tras el viaje.

"Todos hemos dormido en el mismo cuarto, todo bien, todos felices. No, no, no", expresó la empresaria, descartando tajantemente los rumores de un posible embarazo.

Además, sobre la posibilidad de convertirse en madre junto a Said Palao, la popular 'Gringa de Gamarra' evitó dar una respuesta concreta. Sin embargo, reconoció que actualmente mantiene un ritmo de vida bastante agitado debido a sus negocios y proyectos personales.

"Como ven, si sigo llevando este ritmo... vamos a ir paso a paso", respondió la empresaria, dejando entrever que, por ahora, prefiere tomar las cosas con calma junto a su esposo.

@arribamigenteoficial 🔥¡EN EXCLUSIVA! 🚨Ale Baigorria y Said Palao pisaron suelo peruano tras su comentada travesía por el continente africano y esto fue lo que nos dijeron #ArribaMiGente ♬ sonido original - ArribaMiGente

Janet Barboza opina sobre el matrimonio de Said y Alejandra

Janet Barboza se pronunció sobre el reciente viaje de Alejandra Baigorria y Said Palao, destacando que la empresaria ha demostrado ser una mujer fuerte y capaz de seguir adelante pese a las dificultades que atravesó en su relación.

Sin embargo, la conductora llamó la atención sobre el hecho de que Said fue quien más compartió imágenes junto a la empresaria durante el viaje. Además, pese a que sus compañeros consideraron que la pareja prioriza su futuro y estabilidad familiar, Barboza aseguró que no cree que el matrimonio vaya a durar.

"Ninguna mujer aguanta tanto desplante, tanta prueba de desamor. Yo creo que no van a durar. Alejandra es independiente, tiene su dinero, se va cansar y se va aburrir", concluyó.

En conclusión, Alejandra Baigorria dejó entrever que, aunque la posibilidad de convertirse en madre junto a Said Palao no está descartada, por ahora prefiere enfocarse en sus proyectos personales y avanzar con calma en su matrimonio.